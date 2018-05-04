Новые репрессии Жданова. За Каспийск ответите!

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

С приходом к власти команды патриотов трудные времена начались не только у миллионов рядовых украинцев, но и у тех, кем обычно принято гордиться всей страной. Речь о спортсменах, которые из-за не вполне здоровых проявлений любви политиков к родине рискуют распрощаться с пьедесталом.

Скандальный указ

Тотальная ненависть политиков ко всему, что связано с Российской Федерацией уже не раз становилась причиной больших проблем для тех, кто находится по ту сторону просторных кабинетов власти. Теперь очередь дошла до спортсменов, которым сразу после Олимпиады в Южной Корее запретили посещать любые соревнования на территории страны-агрессора.

"Запрещается проводить учебно-тренировочные сборы в РФ и принимать участие в любых соревнованиях представителям национальных сборных во всех видах спорта. Соревнования в России, учитывая внутреннюю и внешнюю политику этого государства, являются просто опасными для наших спортсменов", – четко обозначили в указе, подписанном министром Игорем Ждановым.

Молодость не вернешь

Очевидно, что такое решение чиновников, которые к спорту имеют лишь опосредствованное отношение, не могло шокировать тех, кто потом и кровью отвоевывает международный престиж Украины.

Например, серебряный призер Олимпиады 2016 года по вольной борьбе украинец Жан Беленюк, чтобы не скандалить с министерством решил смириться и не ехать на чемпионат Европы в российском Каспийске.

"Мы до последнего боролись за право ехать на эти соревнования и, ручаюсь, приложили бы все свои силы, чтобы поднять украинский флаг и на этом всеевропейском форуме. В будущем все поменяется, и политическая конъюнктура в том числе, но никто не вернет спортсменам их молодость и возможность проявить себя", — гневно прокомментировал Беленюк на своей странице в Facebook.

Как это так?

Тем не менее, далеко не все решили слепо последовать разнарядке сверху. Понимая, что неучастие на турнире в Каспийске может серьезно отразиться на дальнейшей карьере, некоторые спортсмены, вопреки воле министерства все-таки рискнули отправиться в РФ.

И тут же вместо пожелания успеха получили вдогонку "напутствие" от министра-патриота, который на своей странице в Facebook разразился гневным пассажем.

“Как министр и гражданин, считал и считаю такие действия недопустимыми! Остаюсь категорически принципиальным и последовательным в своей позиции — никакого участия штатных сборных команд Украины в любых соревнованиях в России, как стране-агрессоре. Бойкот соревнований в России — это консолидированная позиция правительства Украины, всей украинской власти. Предупреждаю всех, что мы будем жестко отслеживать такие самовольные путешествия на предмет возможного нарушения трудового законодательства спортсменами и тренерами, которые являются штатными сотрудниками Государственного учреждения "Укрспортобеспечения" и работают по контракту с государством", — написал Жданов.

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Назвав "туристической поездкой" участие украинской делегации в РФ, Жданов посчитал важным подчеркнуть, что его министерство не дало на нее ни одной копейки.

Полный идиотизм

Ситуацию в министерстве Жданова политолог, директор Центра "Третий сектор" Андрей Золотарев называет не иначе как административно-чиновничьм идиотизмом.

"Из Украины эмигрируют уже не только слесари, сантехники и сварщики, но и спортсмены. Благодаря усердию Жданова этот процесс будет набирать обороты. Но успешные спортсмены не будут терпеть этот произвол, попросту покинут страну, перейдут под другие флаги. Это, к слову, мы уже видели на последней Зимней Олимпиаде. Деятельность министра Жданова на занимаемом посту является еще одним подтверждением того, что каждый должен заниматься своей сферой и не лезть в другие. Жданов достаточно далек от спорта и понимания его проблем, об этом свидетельствуют результаты украинской команды на последних Олимпиадах", — отметил эксперт.

Тонкий рассчет

Вместе с тем, политолог Алексей Якубин объясняет, почему министр Жданов ни с того, ни с сего начал играть в патриотизм.

"Сейчас Счетная палата начала проверку Министерства спорта, выявлены значительные нарушения. Жданов, как ставленник "Народного фронта" пытается прикрыть проблемы, которые имеются в ведомстве. Это и вопросы недофинансирования, и откровенная коррупция. Поэтому и делаются такие месседжи с расчетом на ура-патриотическую аудиторию. Но Жданов, как далекий от спорта человек, не осознал международные последствия. Ведь если украинский спортсмен пропускает те или иные турниры в России, он потом не может участвовать в соревнованиях по всему миру. В погоне за пиаром министр вообще не думал об этом", — резюмировал политолог.