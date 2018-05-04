МОК настаивает, но в РФ готовят новый иск

Анатолий Самохвалов для РИА Новости Украина

Международный олимпийский комитет подаст апелляцию на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне в отношении российских спортсменов, которых МОК пожизненно отстранил от участия в Олимпийских играх. В четверг директор по коммуникациям МОК Марк Адамс заявил, что МОК планирует подать апелляции на два оправдательных вердикта CAS по российским атлетам.

"Мы рассмотрели решения CAS. Мы недовольны ими и будем подавать апелляции на эти решения по российским спортсменам. По двум делам. Апелляции будем подавать в Федеральный суд Швейцарии. По каким именно делам, я пока не могу сообщить. Мы пока не получили мотивировочной части от CAS. У нас есть 30 дней после получения мотивировочной части для принятия решения (по подаче апелляции)", — сказал Адамс на пресс-конференции, которая транслировалась на сайте МОК, пишут РИА Новости.

Позже президент МОК Томас Бах подтвердил это решение. "Мы обсудили решение CAS, касающееся российских атлетов и их апелляций по решению комиссии (Дениса) Освальда. И совет принял решение направить апелляцию на это решение", — заявил он.

Ранее МОК признал 43 российских спортсменов, участвовавших в Олимпийских играх в Сочи, виновными в нарушении антидопинговых правил, аннулировал их результаты на Играх-2014 и пожизненно отстранил от участия в Олимпийских играх. Россияне подали апелляцию в CAS. Апелляции 28 россиян были удовлетворены полностью, апелляции еще 11 атлетов – частично.

"Я был уверен, что МОК будет подавать апелляцию, — заметил президент Федерации бобслея России Александр Зубков. — Ну, пожалуйста, пускай подает. Нужно иметь доказательную базу, а не голословно обвинять наших спортсменов. Это самое главное. Должны быть предоставлены факты, а не данные комиссии Освальда, которая не предоставила никакой доказательной базы в отношении наших спортсменов, в том числе меня".

"Мы тоже подавали (апелляцию), но у них нет ни одного факта доказательств. Ребята оправданы, и почему им отказали в участии в Олимпийских играх, тоже вопрос к МОК. На каком основании они отказали ребятам, которые полностью оправданы?", — добавил Зубков.

Президент Федерации санного спорта России Наталия Гарт выразила надежду на объективность и в следующем судебном разбирательстве.

"Я очень расстроена, потому что я считаю, что у нас были все основания для того, чтобы выиграть суд в CAS, и нам не было представлено никакой доказательной базы (стороной обвинения). И я очень надеюсь, что в следующем суде мы выиграем, потому что никакой доказательной базы не имеется", — заявила Гарт.

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"И очень надеюсь, что восторжествует закон. Я верю в силу закона и в справедливость. Я точно верю в своих спортсменов, в то, что они никогда не принимали никаких запрещенных препаратов, никакого "Дюшеса". Того, в чем их обвиняют, не было", — добавила глава федерации саночников.

Бах при этом не склонен считать шансы МОК на подтверждение своей правоты. "Шансы на выигрыш не играют роли. Наша цель – защитить невиновных спортсменов, которые финишировали после российских спортсменов, которые оказались не чистыми", — настаивает глава МОК.

Также в ходе общения с журналистами Бах отметил, что запрет властей Украины на участие спортсменов страны в мероприятиях, проводимых на территории РФ, больше не действует.

"Мы сейчас получили официальное подтверждение от украинского правительства, что этот закон уже не действует. Это позволяет Международной федерации плавания провести квалификационные старты для Буэнос-Айреса на Украине, после того как Украина предоставит все необходимые гарантии об участии всех национальных олимпийских комитетов, включая российский", — рассказал президент МОК, добавив, что его организации для устранения этой проблемы пришлось контактировать с украинскими властями на всех уровнях, "вплоть до президента Украины".

В середине марта министр спорта Украины Игорь Жданов на своей странице в Facebook разместил указ о запрете выступления украинским спортсменам в любых соревнованиях, которые проходят на территории РФ. В апреле Ассоциация спортивной борьбы Украины объявила, что украинская сборная выступит на чемпионате Европы по борьбе в Каспийске, сославшись на более новый указ от 11 апреля 2018 года, который не запрещает украинским атлетам выступать в международных соревнованиях в России, но запрещает финансирование спортивных мероприятий за счет государственного бюджета.

Бах также заявил, что МОК готов и далее участвовать в продвижении мирных переговоров между КНДР и Южной Кореей. "Этот олимпийский момент сейчас продолжается. И политики сейчас использовали этот момент для начала мирных переговоров на Корейском полуострове и имеют намерение провести новые саммиты, включая встречу с США. Мы со стороны МОК также готовы по запросу Южной и Северной Кореи сопроводить эти мирные переговоры, в том числе помогая атлетам", — сказал Бах.