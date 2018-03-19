Украинский спорт попал под каток "жизни по-новому"

Денис Гаевский, экономист, политический аналитик

Одной из стратегических задач киевской власти, коей с 2014 года подчинены идеологическая, политическая, экономическая, информационная системы государства, является максимальное расширение конфликтного поля между Украиной и Российской Федерацией. Увы, но спорт, который в идеале должен быть вне политики, также стал заложником политической конъюнктуры.

14 марта 2018 года министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов, ссылаясь на недавно принятый скандальный закон "о реинтеграции Донбасса", подписал указ, согласно которому украинским спортсменам запрещено участвовать в любых соревнованиях на территории России. Насколько законен данный указ, учитывая, что государство не имеет права вмешиваться в работу спортивных федераций, являющихся независимыми общественными организациями, – большой вопрос. Но едва ли в Украине найдутся силы, которые оспорят этот указ через суд, – ввиду фактического отсутствия системной оппозиции в стране и боязни получить ярлык "агента Кремля".

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Ранее, напомним, Жданов запрещал украинским спортсменам общаться с российскими СМИ, призывал бойкотировать ЧМ-2018 по футболу, а также инициировал разрыв соглашения с правительством РФ о сотрудничестве в области молодежной политики и спорта. Невольно приходят аналогии с печально известной советской "ждановщиной" 40-50-ых годов прошлого века…

Здесь возникает логичный вопрос: а Жданов занимается хоть чем-то полезным для развития украинского спорта или только вводит различные ограничения на контакты с Россией? Которые ровным счетом никак не влияют на политику Кремля (равно как взаимные спортивные бойкоты не способствовали изменению позиций США и СССР во времена "холодной войны"), а прежде всего ограничивают возможности украинских спортсменов для самореализации. Потому все больше отечественных спортсменов вынуждены менять гражданство и выступать под знаменами других государств.

В сущности, украинские спортсмены достигают успехов не благодаря, а вопреки профильным чиновникам. Правда с течением времени этих успехов, кубков и медалей, становится все меньше и меньше. Так, украинская сборная, не обеспеченная государством должными условиями для подготовки, на летней Олимпиаде-2016 в Бразилии показала наихудшие результаты выступлений за годы независимости (всего 11 медалей, 2 золотых). Поводом для отставки Жданова это не стало, равно как и выступления сборной на зимней Олимпиаде-2018 в Пхенчхане (1 золотая медаль). По итогам последней Олимпиады Жданов оправдывался, дескать "мы не зимняя страна" – это заявление объективно не выдерживает ни малейшей критики. В действительности, за годы независимости в угоду крупному капиталу львиная доля доставшейся в наследство от советской эпохи, названной правящими компрадорами "преступной", спортивной инфраструктуры была уничтожена либо предельно коммерциализирована (случаи, когда украинские олимпийцы готовятся к соревнованиям за свой счет, отнюдь не редкость). К тому же очевидно, что в ХХI веке при наличии финансовых средств и толковых управленческих кадрах олимпийских чемпионов можно целенаправленно готовить даже в тех странах, где никогда не видели снег.

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Не настраивает на оптимистичный лад ситуация в украинском футболе, наиболее массовом и популярном виде спорта. Договорные матчи, исчезновение клубов Премьер-лиги, судейские скандалы, фанатские беспорядки, провальные выступления национальной сборной на международной арене – все это суровые будни украинского футбола. Резкое сужение "кормовой базы" с 2014 года привело к тому, что олигархические группы не могут финансировать профессиональный футбол в прежних объемах. Либо же банально не хотят, поскольку футбольные клубы для украинских олигархов выступали в том числе в качестве инструмента политического влияния, а в связи с существенной десуверенизацией Украины в результате Евромайдана и последовавших за ним событий эффективность подобного инструмента явно уменьшилась.

Когда в 2015 году нардеп от "БПП-Солидарность", глава комитета Верховной Рады по вопросам бюджета, Андрей Павелко стал главой Федерации футбола Украины (ФФУ) и анонсировал масштабные реформы, у многих экспертов и болельщиков имелись надежды, что отечественный футбол действительно ожидают перемены к лучшему. Спустя год-полтора от этих надежд не осталось и следа: ФФУ все больше политизируется и депрофессионализируется, дистанцируясь от решения насущных проблем отечественного футбола.

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Долгое время украинский спорт держался за счет советской материально-технической и кадровой базы, а также за счет денег, зарабатываемых олигархами путем эксплуатации советского промышленного и инфраструктурного наследия. Следовательно, масштабный и всесторонний процесс декоммунизации Украины не обошел стороной и спорт высших достижений. В общем-то, в очередной раз приходится констатировать, что это и есть обещанная "жизнь по-новому".