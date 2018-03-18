Степанюк: дефолт для Украины — лучший выход из долговой ямы

Инесса Другова, РИА Новости Украина

Государственный долг Украины по состоянию на февраль составил около 2,1 триллиона гривен, что эквивалентно $72 млрд, при этом внешний государственный долг составляет порядка $50 млрд.

"И эти долги взяты под достаточно высокие проценты. Естественно, что расходы бюджета по обслуживания и выплате этих долгов, к сожалению, достаточно серьезно сдерживают возможности Украины хоть как-то развиваться. Я уже не говорю об инвестировании в реальный сектор экономики, потому что правительство этим категорически заниматься не хочет, даже сдерживаются такие вещи, как ремонт дорог, поднятие и индексация соцстандартов. То есть, это уже достаточно серьезным грузом давит на экономику Украины и ее бюджет", — сказал экономический эксперт Всеволод Степанюк на пресс-конференции в РИА Новости Украина.

По мнению эксперта, вся долговая политика нынешней власти, проводится не в интересах Украины, а в интересах держателей ценных бумаг.

"Кроме того, не было никакой реструктуризации долгов не было международными финансовыми организациями, такими как МВФ, как Мировой банк, как межправительственные соглашения по каким-то кредитам и помощи. Поэтому эту политику нужно менять, и по большому счету дефолт для Украины — это гораздо лучше, чем продолжение такой политики. Потому что в состоянии дефолта страна сможет вести переговоры фактически с позиции силы: не хотите вести переговоры, тогда вы ничего не получите", — полагает Степанюк.

По мнению эксперта, экономика Украины находится в таком состоянии, что делать долгосрочные прогнозы — дело невозможное и неблагодарное.

"Но можно точно сказать, что долговая политика предыдущего и нынешнего правительства еще больше усугубляет экономическую ситуацию в Украине. Как победа была подана реструктуризация части внешнего долга Украины, проведенная министром финансов Яресько, и списание составило 20% от этой части, а именно 3,8 млрд долларов. Но взамен государство взяло на себя гораздо более тяжелое обязательство обязательства. Во-первых, увеличило доходность своих ценных бумаг до 7,5%, а также обязалось выплачивать внешним кредиторам процент от роста ВВП. С одной стороны, это обязательство начинает действовать, если рост экономики превышает 3% с точки роста в 125 млрд долларов", - сказал Всеволод Степанюк.

Но, по словам эксперта, вопрос не в том, насколько растет ВВП, а в том, как считать ВВП.

"Можно, просто укрепив гривну, добиться показателя в 125 млрд долларов и с этого момента начнутся выплаты. Но если ВВП Украины будет расти на 3-4%, то это еще можно понять, что это компенсация держателям ценных бумаг за то, что они списал 20%. Но если экономика будет расти так, как нужно Украине — 5, 6,10 процентов, тогда суммы, выплаченные держателям украинских ценных бумаг будут намного значительнее. Еще очень плохо в этой сделке то, что премьер-министр Яценюк и министр финансов Яресько, подписывая эти бумаги, рассчитывали, что экономика Украины фактически расти больше 4%. А это — прогнозирование банановой республики до 40-го года, как минимум", - пояснил Степанюк.

По его мнению, в случае смены власти и проведения необходимых реформ, направленных на рост экономики, правительство должно выкупить ценные бумаги у нынешних держателей.