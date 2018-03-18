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    Степанюк: дефолт для Украины — лучший выход из долговой ямы

    (обновлено: )35701
    Дефолт для Украины — это гораздо лучше, чем продолжение долговой политики, проводимой правительством Украины, поскольку в в состоянии дефолта страна сможет вести переговоры фактически с позиции силы, считает экономический эксперт Всеволод Степанюк.
    Всеволод Степанюк
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Инесса Другова, РИА Новости Украина

    Государственный долг Украины по состоянию на февраль составил около 2,1 триллиона гривен, что эквивалентно $72 млрд, при этом внешний государственный долг составляет порядка $50 млрд.

    Дефолт для Украины - это гораздо лучше. Эксперт о внешнем долге. Видео
    РИА Новости Украина/Youtube
    "Дефолт для Украины - гораздо лучше". Эксперт о внешнем долге

    "И эти долги взяты под достаточно высокие проценты. Естественно, что расходы бюджета по обслуживания и выплате этих долгов, к сожалению, достаточно серьезно сдерживают возможности Украины хоть как-то развиваться. Я уже не говорю об инвестировании в реальный сектор экономики, потому что  правительство этим категорически заниматься не хочет, даже сдерживаются такие вещи, как ремонт дорог, поднятие и индексация соцстандартов. То есть, это уже достаточно серьезным грузом давит на экономику Украины и ее бюджет", — сказал экономический эксперт Всеволод Степанюк на пресс-конференции в РИА Новости Украина.

    По мнению эксперта, вся долговая политика нынешней власти, проводится не в интересах Украины, а в интересах держателей ценных бумаг.

    "Кроме того, не было никакой реструктуризации долгов не было международными финансовыми организациями, такими как МВФ, как Мировой банк, как межправительственные соглашения по каким-то кредитам и помощи. Поэтому эту политику нужно менять, и по большому счету дефолт для Украины — это гораздо лучше, чем продолжение такой политики. Потому что в состоянии дефолта страна сможет вести переговоры фактически с позиции силы: не хотите вести переговоры, тогда вы ничего не получите", — полагает Степанюк. 

    По мнению эксперта, экономика Украины находится в таком состоянии, что делать долгосрочные прогнозы — дело невозможное и неблагодарное.

    "Но можно точно сказать, что долговая политика предыдущего и нынешнего правительства еще больше усугубляет экономическую ситуацию в Украине. Как победа была подана реструктуризация части внешнего долга Украины, проведенная министром финансов Яресько, и списание составило 20% от этой части, а именно 3,8 млрд долларов. Но взамен  государство взяло на себя гораздо более тяжелое обязательство обязательства. Во-первых, увеличило доходность своих ценных бумаг до 7,5%, а также обязалось выплачивать внешним кредиторам процент от роста ВВП. С одной стороны, это обязательство начинает действовать, если рост экономики превышает 3% с точки роста в 125 млрд долларов", - сказал Всеволод Степанюк.

    Гривны
    УНИАН
    Дефолт подкрался незаметно

    Но, по словам эксперта, вопрос не в том, насколько растет ВВП, а в том, как считать ВВП. 

    "Можно, просто укрепив гривну, добиться показателя в 125 млрд долларов и с этого момента начнутся выплаты. Но если ВВП Украины будет расти на 3-4%, то это еще можно понять, что это компенсация держателям ценных бумаг за то, что они списал 20%. Но если экономика будет расти так, как нужно Украине — 5, 6,10 процентов, тогда суммы, выплаченные держателям украинских ценных бумаг будут намного значительнее. Еще очень плохо в этой сделке то, что премьер-министр Яценюк и министр финансов Яресько, подписывая эти бумаги, рассчитывали, что экономика Украины фактически расти больше 4%. А это — прогнозирование банановой республики до 40-го года, как минимум", - пояснил Степанюк.

    По его мнению, в случае смены власти и проведения необходимых реформ, направленных на рост экономики, правительство должно выкупить ценные бумаги у нынешних держателей.

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