Выборы президента РФ в Украине: выборы, которых не было

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Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Еще в пятницу, 16 марта, в Министерстве внутренних дел пообещали, что не пустят россиян в диппредставительства для участия в выборах президента. В заявлении ведомства отмечалось, что такое решение приняли из-за намерений России провести голосование в Крыму.

После этого посольство РФ в Киеве направило ноту в украинское министерство иностранных дел с требованием обеспечить проведение выборов. С аналогичным призывом к властям страны обратилась и ОБСЕ.

Уже утром в воскресенье стало известно, что участки для голосования в Киеве, Одессе, Львове и Харькове открылись вовремя. Но отдать голос за главу государства смогли только сотрудники посольства и консульств — другие граждане РФ попросту не смогли попасть на участки.

Полиция + националисты

В ночь на 18 марта в Киеве силы Национальной полиции и Национальной гвардии оцепили здание посольства, смонтировали металлические ограждения, заблокировали движение пешеходов и транспорта. При этом квартал патрулируют усиленные наряды полиции.

Но не только правоохранители усиленно следили за дипучреждением. Выполнили обещание националисты, устроившие под зданием многочасовую акцию — с дровами, покрышками, костром в бочке для обогрева и горящими файерами. Блокировали посольство "объединенные силы националистов — "Свобода", "Правый сектор", "Национальный корпус, ОУН, "С14" и другие". Тут же раздавали печенье и разливали горячий чай.

По заявлениям организаторов, пикеты проходят в Киеве, Харькове, Одессе и Львове: блокировка началось в восемь часов и продлится до закрытия избирательных участков.

Желающих проголосовать в Киеве практически не было. При этом от "активистов" пострадала пожилая женщина, пришедшая к посольству РФ в столице. Полиция не пустила женщину в здание, а во время общения россиянки с журналистами кто-то из толпы бросил в нее несколько горстей квашеной капусты.

В регионах — горячо

В Одессе около 300 человек эвакуировали из-за ложного сообщения о минировании улицы, где расположено здание консульства РФ. Правоохранители взрывчатки не обнаружили.

В Харькове националисты также пикетировали здание генерального консульства РФ, прежде оцепленное сотрудниками Нацгвардии и Нацполиции. На одном из автомобилей с дипломатическими номерами протестующие написали "Крым наш".

А во Львове "Национальный корпус", "Свобода" и "Правый сектор" устроили "огненный протест": подожгли покрышки у металлического забора, которым полиция оградила территорию дипломатического учреждения. Но правоохранители никак не отреагировали на действия "активистов", которых собралось около 100 человек. На заборе расклеили плакаты с экстремистскими лозунгами.

Протестовали против голосования также в Запорожье и Полтаве.

В целом явка на выборы президента РФ в Украине оказалась практически нулевой.

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Претензии РФ и 3 причины от Геращенко

В МИД РФ жестко прокомментировали фактический срыв голосования в украинских городах. Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что Киев "совершенно беззастенчиво и беззаконно" воспрепятствовал участию россиян в выборах.

"Когда стало очевидно, что граждан России запугать не получается, и россияне, несмотря ни на что, всё равно придут и проголосуют, киевский режим пошёл на беспрецедентные меры — объявил о физическом недопуске граждан России в день голосования на избирательные участки. Зачем все это им нужно? Ответ очевиден. Граждане России, которые намеревались проголосовать на Украине, своими глазами видят, что там происходит. Поэтому их выбор был бы очевиден. Такой результат волеизъявления киевскую власть устроить никак не мог", — сказала Захарова.

Кроме этого в МИД России заявили, что решение Украины беспрецедентно, противоречит международным правозащитным нормам, в частности, положениям Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года, и не укладывается в общепринятые представления о цивилизованных странах.

Заочно ответила российскому ведомству первый зампред Верховной Рады Ирина Геращенко: она назвала причины, по которым россиянам не дали проголосовать в Украине.

"Во-первых, ВР Украины две недели назад приняла обращение к парламентам Стран ЕС и G7, в международные институты с призывом не признавать выборы Путина, потому что они фальсифицируются, в частности в аннексированном Крыму. Если мы призываем мир не признавать эти выборы, и это официальное заявление ВР, было бы странно, если бы эти выборы проходили на территории Украины", — написала политик своей странице в Facebook.

Она напомнила, что "МИД Украины официально обращался в РФ прекратить провокацию и отменить незаконные выборы в Крыму, и предупреждал, что в случае продолжения этих провокационных фальсификаций выборов, украинская сторона вынуждена также принять соответствующие меры". Также Геращенко отметила вопрос безопасности.

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"Мы не позволим кому-в этот день совершить провокации в дипломатических учреждениях другой страны и потом это использовать. Поэтому все правильно", — сообщила первый зампред парламента.

Стыд вместо демократии

Несостоявшееся в Украине голосование — безумный стыд, уверен политтехнолог Дмитрий Раимов. А демократия, подчеркивает он, — это право голосовать.

"Посольства, консульства России заблокированы. Так ли мы хотим мира в стране, что людям с российским гражданством не даём пройти на участок? Может они против идут, а мы что, не даём? Блокирование голосования — это не демократия. Там Президента и без нас изберут. Мы же могли показать истинные ценности демократии и цивилизации", — написал эксперт на своей странице в Facebook.