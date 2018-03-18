В центр Киева стянули 1500 правоохранителей

КИЕВ, 18 мар — РИА Новости Украина. Около 1,5 тысячи правоохранителей дежурят в центральной части Киева в связи с массовыми акциями в столице, сообщил в воскресенье глава столичного управления Национальной полиции Украины Андрей Крищенко.

В воскресенье националисты устроили массовую акцию у здания посольства в РФ. Молодые люди с символикой националистической партии "Свобода" подожгли сигнальные файеры у металлического забора, которым обнесено здание посольства. Националисты играют украинские патриотические песни, разожгли костер в бочке для обогрева. Также в воскресенье сторонники экс-президента Грузии проводят "всеукраинский марш" с требованием отставки президента страны Петра Порошенко, главы МВД Арсена Авакова и генпрокурора Юрия Луценко.

"В целом на службу в центральной части города заступили 1,5 тысячи правоохранителей. Мы проводим превентивные меры и будем четко реагировать на любые нарушения. Призываем всех участников акций соблюдать установленные правила поведения и нормы действующего законодательства", — цитирует Крищенко пресс-служба киевского управления полиции.

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Он также сообщил, что в местах проведения акций ограничено или перекрыто движение транспорта.

Андрій #Крищенко: Загалом на службу у центральній частині #Київ заступили 1500 правоохоронців. Ми проводимо превентивні заходи і чітко реагуватимемо на будь-які порушення. Закликаємо всіх учасників акцій дотримуватися встановлених правил поведінки та норм чинного законодавства pic.twitter.com/I3sjmHS3WL — МВС України (@MVS_UA) 18 марта 2018 г.

​​Полицейские в воскресенье заблокировали входы в российское посольство в Киеве и консульства в Одессе, Харькове, Львове и не пускают внутрь россиян для участия в выборах президента. Также у диппредставительств собрались националисты. В МИД России заявили, что решение Украины беспрецедентно, противоречит международным правозащитным нормам, в частности, положениям Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года, и не укладывается в общепринятые представления о цивилизованных странах.