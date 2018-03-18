Deutsche Welle: Ложкин тайно вкладывает в Германии миллионы

Тимур Громов, РИА Новости Украина

"Борис Ложкин — близкий соратник и многолетний партнер Петра Порошенко по медиабизнесу. Став президентом Украины, Порошенко назначил Ложкина главой своей администрации, сделав ставку на доверительные отношения и деловые качества некогда успешного бизнесмена и медиамагната. Пробыв два года на этом посту, в августе 2016 года Ложкин ушел из администрации президента и был назначен советником главы государства и секретарем Национального инвестиционного совета. Порошенко создал этот орган для работы над улучшением инвестиционного климата Украине и привлечения в страну инвесторов", — пишет Евгений Тейзе в статье для Deutsche Welle.

Когда не терпится назад в бизнес

"Инвестиционный совет до сих пор так ни разу и не собрался. Зато за собственные бизнес-проекты Борис Ложкин взялся сразу после ухода из администрации президента. Уже через два дня после увольнения с госслужбы Ложкина его доверенное лицо создало на Кипре компанию Ensitar Limited", — продолжает автор публикации. Официально бенефициаром этой фирмы Ложкин стал в марте 2017 года, свидетельствуют документы из кипрского реестра компаний, имеющиеся в распоряжении DW.

"До сих пор экс-глава администрации Порошенко публично не упоминал о деятельности Ensitar Limited. В СМИ в прошлом году со ссылкой на информированные источники появлялась информация о том, что Борис Ложкин создает инвестиционную компанию вместе со своим протеже — бывшим министром инфраструктуры Андреем Пивоварским", — напомнил Евгений Тейзе.

Чем занимается эта компания, до сих пор известно не было, но, как выяснилось в ходе расследования DW, Ensitar Limited создана именно для зарубежных инвестиций Бориса Ложкина. "Первый проект украинского инвестора — недвижимость в Германии. Выбор опытного бизнесмена Ложкина можно понять: немецкий рынок недвижимости крайне интересен для вложений. На фоне стабильной экономической ситуации и доступности ипотечных кредитов цены на жилую недвижимость в Германии неуклонно растут", — продолжает автор статьи.

Жилой комплекс в пригороде Дюссельдорфа

"В июле 2017 года Ensitar Limited Ложкина приобрела 49% акций вновь созданной Liwon Hilden GmbH. 51% ее принадлежит немецкому девелоперу Liwon Real Estate GmbH. Эта компания реализует проекты по строительству коммерческой и жилой недвижимости по всей Германии, покупает под них земельные участки и согласовывает проекты с местными властями. Для финансирования строительства привлекаются инвесторы. В том числе, и иностранные — такие, как Борис Ложкин", — говорится в публикации.

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"В Хильдене, городе-спутнике Дюссельдорфа, Liwon Real Estate GmbH вместе с украинским инвестором планирует до конца 2019 года построить жилой комплекс на 115 квартир с магазинами и подземным паркингом. Комплекс появится на месте старого торгового центра, снос которого запланирован на ближайшее время. Какую сумму планируют вложить в проект инвесторы — коммерческая тайна. Однако, исходя из средних показателей стоимости квадратного метра жилья в центре Хильдена, продажа квартир после завершения строительства может принести инвесторам десятки миллионов евро", — пишет Евгений Тейзе.

Инвестор, который не хочет публичности

Liwon Real Estate GmbH — старший партнер Ложкина по немецкому проекту — отказалась сообщить, кто выступает инвестором и на какие средства будет идти финансирование строительства, продолжает автор статьи. "Это — конфиденциальная информация", — ответила представительница компании на запрос DW. По данным немецкого торгового реестра, исполнительным директором созданной в прошлом году компании-застройщика Liwon Hilden GmbH является Андрей Пивоварский, бывший украинский министр, отметил журналист.

"Согласно немецкому закону о борьбе с отмыванием денег, Пивоварский должен был внести имена бенефициаров возглавляемой им компании в реестр прозрачности. Этот реестр был создан в прошлом году, чтобы правоохранительным и контролирующим органам было легче разобраться, кто именно стоит за фирмами, собственники которых скрываются в оффшорах", — пишет Евгений Тейзе.

Однако в реестре прозрачности, как свидетельствует полученная DW выписка, информации о бенефициарах Liwon Hilden GmbH нет. Такая непрозрачность может уже на самом старте бизнеса в Германии обернуться для украинских экс-чиновников крупным штрафом. Недавно, как писала DW, проблемы с немецким реестром прозрачности возникли и у бывшего шефа и бизнес-партнера Ложкина — Петра Порошенко.

"Инвестор, очевидно, не заинтересован в публичности. Не знают, откуда поступают деньги на строительство, и в мэрии города Хильден", — говорится в статье. "Выдавая разрешение на строительство, город не должен проверять, откуда поступают деньги", — объяснили DW в пресс-службе администрации города.

Тень денег Курченко

"Борис Ложкин после перерыва, вызванного политической деятельностью, возвращается в бизнес со значительными финансовыми ресурсами. Прежде всего, его капитал — средства, полученные от продажи медиахолдинга UMH. В 2013 году Ложкин продал свою бизнес-империю, по данным СМИ, за полмиллиарда долларов. Покупателем стал 28-летний "младоолигарх" Сергей Курченко, который за несколько лет при сомнительных обстоятельствах стал миллиардером, как считается, благодаря тому, что входил в окружение Виктора Януковича. Как и украинский экс-президент, Курченко сейчас скрывается от следствия в России", — напомнил Евгений Тейзе.

"Генеральная прокуратура обвиняет "младоолигарха" в незаконном обогащении, прежде всего на фиктивных операциях со сжиженным газом. В прошлом году суд заочно признал Сергея Курченко виновным в создании преступной организации и конфисковал около полутора миллиардов долларов, находившихся на банковских счетах беглого олигарха. Генпрокурор Юрий Луценко тем временем требует и конфискации медиахолдинга UMH, купленного Курченко у Ложкина за считанные месяцы до побега Януковича и его окружения в Россию", — говорится в статье.

"Именно сделка с Курченко после того, как правоохранительные органы объявили "младоолигарха" лидером организованной преступной группы, вызывает все больше вопросов к Борису Ложкину. Многое указывает на то, что приобретение медиахолдинга могло быть для Курченко способом отмывания преступных денег. Именно такое подозрение возникло у правоохранительных органов Австрии, куда после продажи UMH поступила часть средств от этой сделки", — продолжает автор публикации.

"130 миллионов евро с латвийских счетов подконтрольных Курченко фирм были переведены на австрийские счета Ложкина. Однако в 2016 году уголовное дело было закрыто после того, как украинская прокуратура сообщила, что не располагает информацией о незаконном характере происхождении денег", — пишет Евгений Тейзе.

Что знал Ложкин?

Что знал Ложкин о происхождении средств? Бывшего главу администрации президента должны допросить следователи Генеральной прокуратуры, убеждена Дарья Каленюк из Центра противодействия коррупции. "Добросовестным получателем денег по закону является лишь тот, кто не знал и не мог знать об их преступном происхождении", — напомнила активистка в беседе с DW.

"Тем временем всплывают все новые детали, которые проливают свет на происхождение денег, полученных Ложкиным. В начале февраля телекомпания Al Jazeera опубликовала документы, согласно которым Сергей Курченко финансировал покупку UMH частично за счет кредитов украинских госбанков", — отметил автор статьи.

"Эти кредиты были выданы, в том числе, под гарантии фирм беглого олигарха, которые Генеральная прокуратура признала частью преступной организации Курченко. Вскоре после того, как журналисты Al Jazeera обратились в этой связи с запросом в администрацию президента, Порошенко подписал указ об освобождении Бориса Ложкина от должности секретаря Национального инвестиционного совета", — пишет Евгений Тейзе.