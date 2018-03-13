Украинцы на Паралимпиаде: наши спортсмены на пике формы - Гарач

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Украина занимает пятое место после второго дня на зимних Паралимпийских играх в Южной Корее.

Копилка сборной Украины пополнилась золотой медалью Максима Ярового, который стал паралимпийским чемпионом в лыжной гонке на 15 км.

Теперь у "сине-желтых" шесть наград — две золотые, одна серебряная и три бронзовые.

В общекомандном зачете лидирует сборная США — у них четыре золотые, три серебряные и две бронзовые медали. Вслед за американцами идут французы, словаки и немцы. Украина пятое место делит с Канадой.

Подробнее о перспективах наших спортсменов, рассказала руководитель пресс-службы Национального комитета спорта инвалидов Украины Наталья Гарач в эфире радиостанции Голос Столицы.

(текст публикуется на языке оригинала)

Розкажіть про Максима Ярового, який виборов золото напередодні, чи була ця перемога прогнозованою?

— Наша команда, наш тренерський склад, ми всі очікуємо щодня від кожного спортсмена результату, на який він максимально викладається. І ви знаєте, звичайно ми чекали, що Максим візьме високу нагороду, і звичайно ми мріяли, що це буде золота нагорода. Сьогодні ми з Максимом йшли в нашому параолімпійському селищі, скажімо так, додому, і зустріли Ігоря Репчуха — одного із членів національної збірної команди, котрий взяв бронзу вчора, і Ігор каже: "Макс, я так переживав за тебе, так хвилювався, наче сам пройшов цю трасу всю". Тобто кожен із нас вболіває за кожного із спортсменів, і члени команди один за одного вболівають, і переживають за успіх кожного, хто сьогодні чи завтра виступатиме. І тому було радісно почути, що колега так переживає за свого друга по команді, хоча вони виступають у різних класах, по суті Максим Яровий — клас сидячий, а Ігор Репчух — це стоячий, але по суті команда один за одного дуже вболіває.

Якщо говорити про збірну, розкажіть хто зараз найкраще налаштований на перемогу, чи варто очікувати якихось рекордів?

— Та я думаю, кожен налаштований на перемогу, кожен налаштований показати найкращий свій результат, тому що кожен знає свої сили, і по суті практично відчуває себе на піку форми. Тренерським складом було все прекрасно сплановано таким чином, що практично кожен із спортсменів був на піку форми. От кожен із них буде показувати свій результат, правда, не треба забувати про те, що є в нас суперники, що вони теж сильні, що вони теж готувались, що вони теж налаштовані на перемогу. Тому завтра очікуємо від наших спортсменів їхнього результату, і, незважаючи на те, що, наприклад, сьогодні Тарас Радь, наш дебютант, 18-річний спортсмен з Тернополя, показав 7 місце, але 7 місце серед 29 спортсменів — це досить високий результат для дебютанта, та ще й на такій важкій трасі.

Чи передбачені додаткові премії переможцям ігор від України?

— Звичайно, винагороди передбачені, цього року вперше за 10 років, скажімо так, це було вперше в 2008 році, коли винагороди були олімпійців і паралімпійців прирівняні, нарешті цього року теж, з цієї паралімпіади теж прирівняні призові. І максимальна сума за золоту нагороду становить 125 тисяч доларів. Тому ми звичайно тішимся з того, тому що спортсменові багато потрібно вкладувати не тільки зусиль, але і потрібно вкладувати своє здоров'я, тому що здоров'я потрібно підтримувати, і по суті в багатьох є свої якісь проблеми — і матеріальні, і ще якісь, тому ці гроші, котрі кожен із призерів та чемпіонів отримає, будуть їм дуже необхідні і стануть в пригоді.

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Ранее, комментируя итоги зимних Олимпийский игр, спортивный журналист Валентин Щербачев заявлял, что для лучшей подготовки спортсменов нужно менять госсистему.

А директор Института информационного общества Ярослав Павловский отметил, что для Украины Олимпиада — это не пиар, а "третья мировая".