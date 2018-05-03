Украинский спортсмен Беленюк раскритиковал власти за позицию по России

USA TODAY Sports

КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. Серебряный призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро украинский борец Жан Беленюк раскритиковал действия украинских чиновников, создавших препятствия для участия украинских спортсменов в чемпионате Европы по спортивной борьбе в РФ, и поблагодарил коллег, которые смогли выступить на чемпионате от Украины.

Беленюк в четверг написал в Instagram, что когда увидел фото призеров чемпионата Европы в Каспийске в его дисциплине, у него в памяти всплыли воспоминания о его победе на чемпионате Европы в 2016 году. Он сообщил, что упорно готовился к соревнованиям в России.

"Меня уверили, что все будет в порядке: "Не беспокойся, а тренируйся". И я тренировался на высоких оборотах — ведь каким-то образом украинские спортсмены последние четыре года поднимали украинские флаги на соревнованиях в России, привозили оттуда победы. И что примечательно, ни у кого не возникало вопросов!" — написал спортсмен.

Он добавил, что из-за действий украинских чиновников не смог принять в нем участие. "Хочу поблагодарить ребят, которые поехали вместо нас. Невзирая на то, что были абсолютно к этому старту не готовы, они сохранили для Украины возможность выступить в полном составе на чемпионате мира в Будапеште!" — написал Беленюк.

Ранее сообщалось, что американская ассоциация журналистов, пишущих о боксе (BWAA) назвала лучшего боксера прошлого года. Победу в голосовании одержал украинский боксер Василий Ломаченко, трижды защитивший свой титул в первом легком весе.