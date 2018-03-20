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    Украинским паралимпийцам выплатили более 90 млн грн

    Тема:

    Успехи Украины на Паралимпиаде-2018 (112)

    (обновлено: )42
    Министр молодежи и спорта Игорь Жданов сообщил, что за первое место украинские паралимпийцы получили по 125 тысяч долларов в гривнах по курсу НБУ, за "серебро" - по 80 тысяч, за "бронзу" - по 55 тысяч.
    Паралимпийская сборная Украины
    facebook.com/zhdanovihor

    КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. Министерство молодежи и спорта Украины выплатило чемпионам и призерам Паралимпийских игр-2018 в южнокорейском Пхенчхане государственные награды на общую сумму более 90 миллионов гривен.

    "Спортсменам уже перечислили средства на карточки по возвращению в Украину. Впервые наши паралимпийцы получили за свои победы такие же вознаграждения, как и олимпийцы. Это стало возможным благодаря инициированному Минмолспорта и НКСИУ (Национальный комитет спорта инвалидов Украины — Ред.) решению правительства, которое поддержал премьер-министр Владимир Гройсман. Призовые увеличивались поэтапно, пока не выровнялись в 2018 году", — написал глава министерства Игорь Жданов на своей странице в Facebook во вторник.

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    За первое место паралимпийцы получили по 125 тысяч долларов в гривнах по курсу НБУ, за "серебро" — по 80 тысяч, за "бронзу" — по 55 тысяч.

    Игорь Жданов/Facebook, 20 марта 2018

    Паралимпийская команда Украины заняла шестое место в медальном зачете с 22 медалями (семь золотых, семь серебряных и восемь бронзовых медалей).

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