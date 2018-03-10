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    EBU

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Церемония Год до Олимпийских игр 2018
    EBU прокомментировал возможный отказ России от показа ОИ-2018
    02:19 30.11.2017
    766Олимпиада-2018: с российскими спортсменами, но без флага РФ
    Европейский вещательный союз заявил, что "блэкаут Россией Олимпийских игр 2018 года определенно повлияет на продвижение целей МОК и ожидания его спонсоров".
    Логотип Евровидения
    Письмо от EBU: Украину грозят отстранить от Евровидения
    01:21 01.04.2017
    1851Без России: старт Евровидения в Киеве.
    Глава Европейского вещательного союза в своем письме отмечает, что "если не удастся найти приемлемое решение, нет сомнений, что будущее участие Украины в Евровидении окажется под угрозой".
    Российский боксер Игорь Михалкин. Архивное фото
    Российского боксера лишили титула чемпиона Европы из-за допинга
    18:49 11.04.2016
    178Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    В понедельник стало известно, что чемпион EBU в полутяжелом весе россиянин Игорь Михалкин сдал положительный допинг-тест на мельдоний. Спортсмен лишен титула EBU и дисквалифицирован на 2 года.
    Британский боксер Дерек Чисора
    Боксер Чисора победил Гербера в бою за чемпионcкий пояс EBU
    10:27 22.09.2013
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    Британец Дерек Чисора завоевал титул чемпиона Европы в супертяжелом весе по версии Европейского боксерского союза (EBU).
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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