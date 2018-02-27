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    Фотоленты

    Возвращение чемпиона. Торжественная встреча Абраменко в "Борисполе"

    (обновлено: )143
    Олимпийский чемпион Александр Абраменко в аэропорту Борисполь
    Встреча золотого призера Зимней Олимпиады-2018 Александра Абраменко
    Встреча золотого призера Зимней Олимпиады-2018 Александра Абраменко
    Встреча золотого призера Зимней Олимпиады-2018 Александра Абраменко
    Встреча золотого призера Зимней Олимпиады-2018 Александра Абраменко
    Встреча олимпийского чемпиона Александра Абраменко в аэропорту Борисполь
    Встреча олимпийского чемпиона Александра Абраменко в аэропорту Борисполь
    Олимпийский чемпион Александр Абраменко в аэропорту Борисполь
    Олимпийский чемпион Александр Абраменко в аэропорту Борисполь
    Олимпийский чемпион Александр Абраменко в аэропорту Борисполь
    Олимпийский чемпион Александр Абраменко в аэропорту "Борисполь"
    НОК Украины
    Встреча золотого призера Зимней Олимпиады-2018 Александра Абраменко
    Встреча золотого призера Зимней Олимпиады-2018 Александра Абраменко
    Facebook Міжнародний аеропорт "Бориспіль"
    Встреча золотого призера Зимней Олимпиады-2018 Александра Абраменко
    Встреча золотого призера Зимней Олимпиады-2018 Александра Абраменко
    Facebook Міжнародний аеропорт "Бориспіль"
    Встреча золотого призера Зимней Олимпиады-2018 Александра Абраменко
    Встреча золотого призера Зимней Олимпиады-2018 Александра Абраменко
    Facebook Міжнародний аеропорт "Бориспіль"
    Встреча золотого призера Зимней Олимпиады-2018 Александра Абраменко
    Встреча золотого призера Зимней Олимпиады-2018 Александра Абраменко
    Facebook Міжнародний аеропорт "Бориспіль"
    Встреча олимпийского чемпиона Александра Абраменко в аэропорту Борисполь
    Встреча олимпийского чемпиона Александра Абраменко в аэропорту "Борисполь"
    Facebook Міжнародний аеропорт "Бориспіль"
    Встреча олимпийского чемпиона Александра Абраменко в аэропорту Борисполь
    Встреча олимпийского чемпиона Александра Абраменко в аэропорту "Борисполь"
    Facebook Міжнародний аеропорт "Бориспіль"
    Олимпийский чемпион Александр Абраменко в аэропорту Борисполь
    Олимпийский чемпион Александр Абраменко в аэропорту "Борисполь"
    НОК Украины
    Олимпийский чемпион Александр Абраменко в аэропорту Борисполь
    Олимпийский чемпион Александр Абраменко в аэропорту "Борисполь"
    НОК Украины

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    Олимпийский чемпион Александр Абраменко в аэропорту "Борисполь"

    В Международном аэропорту "Борисполь" состоялась торжественная встреча украинца Александра Абраменко, завоевавшего золотую медаль зимних Олимпийских игр в Пхенчхане в соревнованиях по фристайлу. 

    Читайте также: Украина на Олимпиаде. Сенсации, "сепары" и команда на букву "ж"

    "Сегодня ночью в Международном аэропорту "Борисполь" встречали украинского чемпиона. Золотой медалист зимних Олимпийских Игр в Пхенчхане Александр Абраменко оказался в эпицентре внимания пассажиров и СМИ. От многочисленных вспышек фотокамер было не спастись, и чемпион охотно фотографировался со всеми, кто пожелает", — говорится в сообщении пресс-службы "Борисполя". 

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    Отметим, что медаль Абраменко стала единственной наградой украинской команды на ОИ-2018. Тем не менее в Украине спортсмена уже успели раскритиковать за его совместное фото с российским спортсменом Ильей Буровым, занявшим на пьедестале третье место.

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