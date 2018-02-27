Возвращение чемпиона. Торжественная встреча Абраменко в "Борисполе"

В Международном аэропорту "Борисполь" состоялась торжественная встреча украинца Александра Абраменко, завоевавшего золотую медаль зимних Олимпийских игр в Пхенчхане в соревнованиях по фристайлу.

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"Сегодня ночью в Международном аэропорту "Борисполь" встречали украинского чемпиона. Золотой медалист зимних Олимпийских Игр в Пхенчхане Александр Абраменко оказался в эпицентре внимания пассажиров и СМИ. От многочисленных вспышек фотокамер было не спастись, и чемпион охотно фотографировался со всеми, кто пожелает", — говорится в сообщении пресс-службы "Борисполя".

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Отметим, что медаль Абраменко стала единственной наградой украинской команды на ОИ-2018. Тем не менее в Украине спортсмена уже успели раскритиковать за его совместное фото с российским спортсменом Ильей Буровым, занявшим на пьедестале третье место.