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    Закрытие ОИ-2018. Россияне не смогут пройти под своим флагом – СМИ

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    Олимпиада-2018: с российскими спортсменами, но без флага РФ (154)

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    Исполком МОК приостановил членство ОКР, но разрешил "чистым" российским спортсменам выступить на Олимпиаде-2018 под олимпийским флагом при соблюдении определенных условий в статусе "спортсмены-олимпийцы из России".
    Открытие Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане
    REUTERS Christian Hartmann

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    КИЕВ, 25 фев — РИА Новости Украина. Сборная России на церемонии закрытия Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане не сможет пройти под флагом страны, но временное отстранение Олимпийского комитета России (ОКР) будет снято вскоре после Игр, сообщает insidethegames.biz.

    Исполком МОК 5 декабря приостановил членство ОКР, но разрешил "чистым" российским спортсменам выступить на Олимпиаде-2018 под олимпийским флагом при соблюдении определенных условий в статусе "спортсмены-олимпийцы из России". Также было озвучено, что на церемонии закрытия Игр россияне при выполнении ряда условий смогут пройти под флагом своей страны.

    В эти минуты в Пхенчхане проходит сессия МОК, на которой должно быть объявлено решение исполкома МОК по российскому вопросу.

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