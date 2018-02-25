Закрытие ОИ-2018. Россияне не смогут пройти под своим флагом – СМИ

Канал RT на русском на Youtube СМИ узнали, зачем американец принес российский флаг на Олимпиаду Сборная России на церемонии закрытия Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане не сможет пройти под флагом страны, но временное отстранение Олимпийского комитета России (ОКР) будет снято вскоре после Игр, сообщает insidethegames.biz.

Исполком МОК 5 декабря приостановил членство ОКР, но разрешил "чистым" российским спортсменам выступить на Олимпиаде-2018 под олимпийским флагом при соблюдении определенных условий в статусе "спортсмены-олимпийцы из России". Также было озвучено, что на церемонии закрытия Игр россияне при выполнении ряда условий смогут пройти под флагом своей страны.

В эти минуты в Пхенчхане проходит сессия МОК, на которой должно быть объявлено решение исполкома МОК по российскому вопросу.

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