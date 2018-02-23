Олимпийский чемпион Абраменко подарил лыжу музею в Лозанне

КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Украинец Александр Абраменко, завоевавший золотую олимпийскую медаль в южнокорейском Пхенчхане, передал свою лыжу Олимпийскому музею в Лозанне (Швейцария), сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.

"Наш олимпийский чемпион по фристайлу Александр Абраменко по просьбе Олимпийского музея в Лозанне передал "золотую" лыжу мукачевской фирмы TISA со своим автографом! Новая олимпийская победа Украины снова вошла в спортивную мировую историю!" – говорится в сообщении.

Абраменко решил связать себя узами брака со своей девушкой, российской спортсменкой — фристайлисткой Александрой Орловой. Они встречаются более двух с половиной лет. Познакомились, по словам девушки, на спортивных соревнованиях в Сочи в 2015 году.

Александр Абраменко завоевал первое золото для украинской олимпийской сборной в Пхенчхане. Он смог добиться победы в лыжной акробатике, второе место занял российский спортсмен, выступающий в составе команды ОАР. Взаимные поздравления и объятия украинского и российского горнолыжников вызвали шквал обсуждения в социальных сетях.