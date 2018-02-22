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    Олимпийский чемпион Абраменко решился на свадьбу с российской спортсменкой

    (обновлено: )727100
    Александр Абраменко, завоевавший первое золото для украинской олимпийской сборной в Пхенчхане, сделал предложение своей девушке, российской спортсменке.
    Александр Абраменко с невестой
    kp.ua

    КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. Украинец Александр Абраменко, завоевавший золоту олимпийскую медаль в Пхенчхане, решится связать себя узами брака со своей девушкой, российской спортсменкой — фристайлисткой Александрой Орловой.

    Александр Абраменко
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    " Я специально пока  умолчу, что именно сказал мне  Саша после победы прям там, на поле…Признаюсь, он намекнул мне на то, чтобы я стала его женой. Сказал, что сильно меня любит. А еще в тот момент он мне подарил свой талисман, небольшой кулончик, который ему дали как победителю на одном из выступлений", — рассказала Орлова КП в Украине.

    Александр и Александра встречаются более двух с половиной лет. Познакомились они, по словам девушки, на спортивных соревнованиях в Сочи в недалеком 2015-м.

    В родной для Абраменко Николаев девушка уже приезжала, познакомилась с Сашиными родителями.

    "Встретили меня очень хорошо. Они добрые приветливые люди. Мама Саши любит баловать картошкой с мясом. А еще обожаю ее котлеты…Перед каждым выступлением родители Саши обязательно мне звонят и говорят: "Дочка, у тебя все получится", — рассказала Орлова.

    Александр Абраменко завоевал первое золото для украинской олимпийской сборной в Пхенчхане. Он смог добиться победы в лыжной акробатике, второе место занял российский спортсмен, выступающий в составе команды ОАР. Взаимные поздравления и объятия украинского и российского горнолыжников вызвали шквал обсуждения в социальных сетях.

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    Оказалось, что девушкой Абраменко является россиянка — фристайлистка Александра Орлова, которая также выступает на Олимпийских играх в Южной Корее. Орлова заняла 8-е место в финальных соревнованиях.

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