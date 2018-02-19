Объятия украинца Абраменко с российским спортсменом вызвали бурю чувств в сети

КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. Украинский чемпион по фристайлу Александр Абраменко обнялся с россиянином Ильем Буровым на пьедестале победителей на Олимпиаде-2018. Данный поступок вызвал бурю чувств у пользователей соцсетей.

Одни не увидели ничего удивительного в таком поступке, а другие вызвались даже шутить о "зраде".

Реакция сети на объятия Абраменко и Бурова

Реакция сети на объятия Абраменко и Бурова

На Олимпийских играх-2018 состоялись финальные выступления в мужской лыжной акробатике. 29-летний николаевец Александр Абраменко завоевал первую медаль для Украины на Олимпиаде в Пхенчхане, добыв "золото" во фристайле.

Первым Олимпийского чемпиона поздравили первые лица нашей страны президент Украины Петр Порошенко, премьер-министр Владимир Гройсман, а также министр спорта Игорь Жданов.

Смотрите также: "Золотой" прыжок украинца Абраменко на Олимпиаде

Отметим также, Абраменко встречается с российской спортсменкой — фристайлисткой Александрой Орловой.