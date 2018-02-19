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    Объятия украинца Абраменко с российским спортсменом вызвали бурю чувств в сети

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    Олимпиада в Пхенчхане: чего добьется Украина? (66)

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    29-летний николаевец Александр Абраменко завоевал первую медаль для Украины на Олимпиаде в Пхенчхане, добыв "золото" во фристайле.
    Олимпиада 2018. Фристайл. Мужчины. Лыжная акробатика
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. Украинский чемпион по фристайлу Александр Абраменко обнялся с россиянином Ильем Буровым на пьедестале победителей на Олимпиаде-2018. Данный поступок вызвал бурю чувств у пользователей соцсетей.

    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Олимпиада 2018. Фристайл. Мужчины. Лыжная акробатика

    Одни не увидели ничего удивительного в таком поступке, а другие вызвались даже шутить о "зраде".

    Реакция сети на объятия Абраменко и Бурова
    Реакция сети на объятия Абраменко и Бурова

    На Олимпийских играх-2018 состоялись финальные выступления в мужской лыжной акробатике. 29-летний николаевец Александр Абраменко завоевал первую медаль для Украины на Олимпиаде в Пхенчхане, добыв "золото" во фристайле.

    Первым Олимпийского чемпиона поздравили первые лица нашей страны президент Украины Петр Порошенко, премьер-министр Владимир Гройсман, а также министр спорта Игорь Жданов.

    Смотрите также: "Золотой" прыжок украинца Абраменко на Олимпиаде

    Отметим также, Абраменко встречается с российской спортсменкой — фристайлисткой Александрой Орловой.

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