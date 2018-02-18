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    "Золотой" прыжок украинца Абраменко на Олимпиаде

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    Олимпиада в Пхенчхане: чего добьется Украина? (63)

    (обновлено: )12510
    В воскресенье украинец Александр Абраменко завоевал золотую медаль на Олимпийских играх в Пхенчхане. Это первая медаль для Украины на 23-х Олимпийских играх и третье в истории зимних олимпиад.
    Канал Eurosport на Youtube

    Финал в лыжной акробатике в Олимпиаде состоит из трех финалов: результаты которых на первых двух из них не суммируются – после первого финала остаются 9 из 12-ти спортсменов, после второго – 6 из 9-и.

    Абраменко вышел во 2-й финал с 3-го места, набрав одинаковое количество баллов с канадским фристайлистом. Во 2-м финале украинец показал 4-й результат, и вышел в суперфинал, где уже за медали сражались 6 сильнейших: Абраменко, 2 спортсмена из России, китаец, канадец и представитель Белоруссии.

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    Один из россиян и белорус упали, а Абраменко выполнил свой прыжок идеально, и обошел по очкам еще одного россиянина, гарантировав себе как минимум, бронзу. 

    Канадец тоже упал, китаец выполнил свой прыжок идеально. Пришлось ждать оценку судей, где китаец оказался вторым.

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