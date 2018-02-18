"Золотой" прыжок украинца Абраменко на Олимпиаде

Финал в лыжной акробатике в Олимпиаде состоит из трех финалов: результаты которых на первых двух из них не суммируются – после первого финала остаются 9 из 12-ти спортсменов, после второго – 6 из 9-и.

Абраменко вышел во 2-й финал с 3-го места, набрав одинаковое количество баллов с канадским фристайлистом. Во 2-м финале украинец показал 4-й результат, и вышел в суперфинал, где уже за медали сражались 6 сильнейших: Абраменко, 2 спортсмена из России, китаец, канадец и представитель Белоруссии.

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Один из россиян и белорус упали, а Абраменко выполнил свой прыжок идеально, и обошел по очкам еще одного россиянина, гарантировав себе как минимум, бронзу.

Канадец тоже упал, китаец выполнил свой прыжок идеально. Пришлось ждать оценку судей, где китаец оказался вторым.