Условия для тренировок Абраменко в Украине могут шокировать – Щербачев

Радиостанция Голос Столицы

Когда надежд уже не было, фристайлист Александр Абраменко выиграл золотую олимпийскую медаль. Это третья в истории зимних Олимпиад золотая медаль украинской сборной. Спортсмен победил в лыжной акробатике, опередив китайца Цзя Цзуняна и россиянина Илью Бурова. Абраменко набрал 128,51 балла. Украинского фристайлиста уже поздравили президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка, а также президент Петр Порошенко.

С первым успехом на Олимпийских играх в Пхенчхане в эфире радиостанции Голос Столицы поздравил Украину и спортивный журналист Валентин Щербачев.

Валентин Щербачев, facebook Валентин Щербачев

На Ваш погляд, чи вдасться українським спортсменам отримати ще медалі до кінця Олімпіади?

— Пам'ятаєте, прогнозуючи виступи наших українців, ми говорили про те, що якраз Олександр Абраменко — це наша надія на медаль, і вона виправдалася якнайкращим чином. І будучи таким реалістом-оптимістом, я можу сказати, що, судячи з форми наших біатлоністок і біатлоністів, ми очікуваних медалей там можемо не одержати, цілком зрозуміло чому.

Тому що вони не готові до таких серйозних стартів, це показали попередні ці змагання. Потім ще прорахунок тренерського складу нашої збірної щодо Юлії Джіми, вона не була включена в свою коронну гонку в мас-старт, і тут очікували медаль від неї саме, як від Олександра Абраменка в лижній акробатиці, у фрістайлі. Так що тут важко щось прогнозувати, але хотілося б сказати, що цей другий тиждень уже Олімпійських ігор має пройти більш оптимістично для українських спортсменів, все ж таки можливість іще попадання… ну, потрапити до десяток — це теж еліта світового зимового спорту. В чому — в біатлоні, я сумніваюся, що в лижних гонках — там далеко наші дівчата і хлопці від того, але сьогодні, подивившись естафету, шкода, що у нас в лижах немає повних команд, немає по чотири, так би мовити, олімпійські путівки.

Як Ви оціните виступи команд інших країн?

— Здорово сьогодні норвежці перемогли, дуже тактично майстерно "розвели" вони росіян, які намагалися, ця олімпійська команда атлетів Росії так звана, вони теж "на зубах" ішли, але норвежці дуже спокійно, технічно і красиво виграли естафету 4 по 10 км в лижних гонках. І, звичайно, увінчав цей день прекрасний виступ нашого прекрасного акробата. Все ж таки Олександр чотири олімпіади йшов до цієї медалі. Якби наші іноземні колеги-журналісти хоч раз змогли відзняти ті умови, в яких готувався наш олімпійський чемпіон, це був би шок, я думаю, для багатьох тих, хто розуміється на професійному спорті, на зимових видах. Так що тут перемога — попри все, і ми вітаємо Олександра, все ж таки під свої 30 років він вже олімпійський чемпіон, і тепер може будувати сім'ю і може бути лідером як щодо організації, тому що фінансів поки що немає на розвиток фрістайлу. Ви знаєте, що в Миколаєві хлопці і дівчата тренуються з трампліна на Дніпрі, який всі знають, і вони стрибають і акробатичні трюки роблять стрибками в воду. От такі от у нас умови.

Що ще заважає зимовим видам спорту в Україні розвиватися?

— Говорити про те, що в нас країна — не зимових видів спорту, це упереджено, і, як я називаю, це — рудимент совка, тому що у нас є всі природні умови для того, щоб розвивати ці види спорту. Я не раз катався на тих зимових трасах, на яких проходить швидкісний спуск в Південній Кореї, так от у нас в Буковелі — не гірші умови, чесно кажучи, можна було б створити центр зимових видів спорту, а поки що користуються тим, що Валерій Шушкевич створив для наших параолімпійців, але це теж замало для того, щоб розвивати зимові види спорту. Але вони у нас мають розвиватися. Ви бачите, який ажіотаж. Наприклад, що, у чехів значно кращі природні умови? А супергігант виграє дівчинка, яка в рейтингу світовому — 43-я, і вона сюрприз робить усім, проходячи цю дистанцію слалому-гіганту і не вірячи в те, що вона олімпійська чемпіонка. Таких несподіванок — дуже багато. Крім того, я ж кажу вам, що нічого не поробиш, скажімо, ковзани, яких у нас немає, у нас немає ковзанярських стадіонів, так от в ковзанах це прерогатива Нідерландів, тут всі дистанції виграють саме вони. Що стосується шорттреку, то у нас в шорттрекісти не потрапили, путівок не було для них, і там Південна Корея буде звичайно домінувати. Лаура Дальмайер в біатлоні жіночому, німкеня молода, але дуже перспективна, це — зірка, яка зійшла якраз там, на цих змаганнях. Так що я скажу, що от наша золота медаль, Сашко Абраменко — просто молодець, і всій його сім'ї, дякуємо батькам його, в Миколаєві які спостерігали це, тренер, який лишився в Миколаєві, також йому спасибі. Отак, якщо говорити про оптимізм. А будемо чекати стартів, можливо в біатлоні ще… Ще естафети у нас, і мішані естафети, будемо дивитись як наші — одужають, підготуються, є зараз невеличка пауза, треба зробити висновки.

Дуже показовою є ситуація з олімпійською чемпіонкою у фігурному катанні, колишньою громадянкою України, яка зараз представляє Німеччину. Виходить, що в Україні спортсменів не підтримують, не створюють належних умов для того, щоб вони розвивалися, тому вони змушені міняти громадянство.

— Звичайно, я з вами згоден. Бачите, африканка виступає в скелетоні, і нехай нігерійка, а наша Олена Савченко, вона дійсно наша, тому що на всіх всесвітніх студентських іграх — це більш демократичні, ніж Олімпіада, олімпійські програми, вона з Морозовим тоді стала чемпіонкою універсіади, ми говорили з нею, з цією дівчинкою, якій ще 19-ть не було, і вона свої перспективи бачила, і пов'язувала з Україною, але коли повернулися з Австрії, рік іще вона покатала тут, а потім знайшла собі партнера, зрозумівши, що там у неї — перспективи, тут — немає майбутнього. На жаль, ми бачимо це не лише в нашому спорті, а бачимо взагалі для нашої молоді, чимало, так би мовити, більш перспективних речей там, за межами країни, а треба робити навпаки, і спорт був би в цьому сенсі показовий. Так Савченко з Обухова їздила на тренування, знаєте, це не дуже комфортно, але займалася цим видом, сподіваючись на щось краще, проте з кожним роком у нас все менше льоду для занять фігурним катанням, хокеєм, шорттреком, а це такі дисципліни, які не потребують якихось кліматичних умов. Потрібні тільки льодові майданчики, а їх у нас — обмаль, а якщо вони є, так вони приватні, а чомусь приватні інвестори вкладають гроші і мають з того зиск, а держава не може ніяк розрахувати свої сили. Будемо говорити, що давайте менше красти, і тому будуть у нас вже тоді бази, якщо ми будемо розвивати спорт, то ми будемо виховувати здорову націю, тому що за такими лідерами, як Олександр Абраменко, будуть тягнутися уже сотні і тисячі хлопчаків в Миколаєві, по всій нашій країні. Не обов'язково їм ставати олімпійськими чемпіонами, але вони вже будуть організованими, сильними, розвиненими людьми, чому ж ми їм не даємо ніяких перспектив, треба ж дивитися в майбутнє, і це до наших очільників держави я адресую, тому що якщо будемо дивитись під ноги і в свої кишені, то не будемо бачити, ми вже і так не бачимо майбутнього, ми не бачимо стратегію розвитку того ж таки спорту.

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Напомним, директор Института информационного общества Ярослав Павловский в эфире "ГС" заявил, что для Украины Олимпиада — не пиар, а "третья мировая". Он считает, что в вопросе продвижения Украины нельзя возлагать больших надежд на профильное министерство.