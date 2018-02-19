Кто она: российская любовь олимпийского чемпиона Абраменко

Александр Абраменко завоевал первое золото для украинской олимпийской сборной в Пхенчхане. Он смог добиться победы в лыжной акробатике, второе место занял российский спортсмен, выступающий в составе команды ОАР. Взаимные поздравления и объятия украинского и российского горнолыжников вызвали шквал обсуждения в социальных сетях.

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Оказалось, что девушкой Абраменко является россиянка — фристайлистка Александра Орлова, которая также выступает на Олимпийских играх в Южной Корее. Орлова заняла 8-е место в финальных соревнованиях.

Александр и Александра достаточно давно встречаются: пара проводит совместные каникулы в экзотических странах, вместе встречает Новый год и делает праздничные фотосессии.

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