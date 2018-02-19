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    Фотоленты

    Кто она: российская любовь олимпийского чемпиона Абраменко

    Тема:

    Олимпиада в Пхенчхане: чего добьется Украина? (69)

    (обновлено: )890180
    Александр Абраменко и Александра Орлова
    Александр Абраменко и Александра Орлова
    Александр Абраменко и Александра Орлова
    Александр Абраменко и Александра Орлова
    Александр Абраменко и Александра Орлова
    Александра Орлова
    Александр Абраменко и Александра Орлова
    Александра Орлова
    Александра Орлова
    Александра Орлова
    Александра Орлова
    Александра Орлова
    Александра Орлова
    Александра Орлова
    Александра Орлова
    Александра Орлова
    Александр Абраменко и Александра Орлова
    Соцсети
    Александр Абраменко и Александра Орлова
    Соцсети
    Александр Абраменко и Александра Орлова
    Соцсети
    Александр Абраменко и Александра Орлова
    Соцсети
    Александр Абраменко и Александра Орлова
    Соцсети
    Александра Орлова
    Соцсети
    Александр Абраменко и Александра Орлова
    Соцсети
    Александра Орлова
    Александра Орлова
    Александра Орлова
    соцсети
    Александра Орлова
    соцсети
    Александра Орлова
    соцсети
    Александра Орлова
    соцсети
    Александра Орлова
    Соцсети
    Александра Орлова
    Соцсети
    Александра Орлова
    Соцсети
    Александра Орлова
    Соцсети

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    Александр Абраменко завоевал первое золото для украинской олимпийской сборной в Пхенчхане. Он смог добиться победы в лыжной акробатике, второе место занял российский спортсмен, выступающий в составе команды ОАР. Взаимные поздравления и объятия украинского и российского горнолыжников вызвали шквал обсуждения в социальных сетях.

    Смотрите также: "Золотой" прыжок украинца Абраменко на Олимпиаде

    Оказалось, что девушкой Абраменко является россиянка — фристайлистка Александра Орлова, которая также выступает на Олимпийских играх в Южной Корее. Орлова заняла 8-е место в финальных соревнованиях.

    Александр и Александра достаточно давно встречаются: пара проводит совместные каникулы в экзотических странах, вместе встречает Новый год и делает праздничные фотосессии.

    Смотрите также: Теннисистки показали соблазнительные тела у океана

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