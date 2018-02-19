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    Олимпийский чемпион Абраменко встречается с российской фристайлисткой

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    Олимпиада в Пхенчхане: чего добьется Украина? (66)

    (обновлено: )1692100
    После победы Александра Абраменко на Олимпиаде стали известны подробности о его личной жизни. Избранницей атлета стала также спортсменка - российская фристайлистка Александра Орлова.
    Александр Абраменко и Александра Орлова

    КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. Украинец Александр Абраменко, завоевавший золоту олимпийскую медаль в Пхенчхане, встречается с российской спортсменкой — фристайлисткой Александрой Орловой.

    В воскресенье, 18 февраля, Украинец Александр Абраменко стал лучшим в лыжной акробатике на Играх-2018 и принес Украине золото ОИ-2018 в Пхенчхане. Это первая медаль Украины в Пхенчхане, и первая олимпийская медаль в истории нашего украинского фристайла.

    Смотрите также: Олимпиада-2018: "золотые" прыжки украинца

    Александра Орлова также выступает на Олимпиаде-2018 за команду ОАР, ей удалось занять 8 место в финальных выступлениях.

    Александр Абраменко и Александра Орлова

    Абраменко и Орлова вне тренировок и соревнований много времени проводят вместе.

    Александр Абраменко и Александра Орлова

    В социальных сетях опубликованы фото спортивной пары на отдыхе и во время празднования Нового года.

    Смотрите также: "Золотой" прыжок украинца Абраменко на Олимпиаде

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