Олимпийский чемпион Абраменко встречается с российской фристайлисткой

КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. Украинец Александр Абраменко, завоевавший золоту олимпийскую медаль в Пхенчхане, встречается с российской спортсменкой — фристайлисткой Александрой Орловой.

В воскресенье, 18 февраля, Украинец Александр Абраменко стал лучшим в лыжной акробатике на Играх-2018 и принес Украине золото ОИ-2018 в Пхенчхане. Это первая медаль Украины в Пхенчхане, и первая олимпийская медаль в истории нашего украинского фристайла.

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Александра Орлова также выступает на Олимпиаде-2018 за команду ОАР, ей удалось занять 8 место в финальных выступлениях.

Александр Абраменко и Александра Орлова

Абраменко и Орлова вне тренировок и соревнований много времени проводят вместе.

Александр Абраменко и Александра Орлова

В социальных сетях опубликованы фото спортивной пары на отдыхе и во время празднования Нового года.

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