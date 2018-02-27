Объятия с россиянином под флагом Украины. Абраменко объяснил свой поступок

КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. Олимпийский чемпион по фристайлу Александр Абраменко объяснил, почему обвернул украинским флагом на Олимпиаде в Пхенчхане россиянина Бурова.

По его словам, это было в порыве сильных душевных эмоций и в этом не было никакой политики.

Об этом Абраменко сказал, отвечая на вопросы журналистов во время брифинга в Николаеве 27 февраля, передает Укринформ.

"Мы, спортсмены, между собой никогда не говорим о политике, только о спорте. Своих коллег из разных стран, в том числе и из России, я знаю много лет, мы дружим, никогда друг друга не обижаем. Илью я обвернул нашим флагом в порыве сильных душевных эмоций, поздравил его с бронзовой наградой. Никаких политических моментов здесь искать не следует", — сказал Абраменко.

По поводу того, не планирует ли он поменять Украину на другое государство, спортсмен ответил, что будет выступать под своим флагом и сейчас ни о каких изменениях речь не идет.

Ранее в сети появилось фото, как украинский чемпион по фристайлу Александр Абраменко обнялся с россиянином Ильем Буровым на пьедестале победителей на Олимпиаде-2018. Данный поступок вызвал бурю чувств у пользователей соцсетей.