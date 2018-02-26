Хроника 25 февраля: закрытие Олимпиады, ЧП в Харькове, забастовка НМУ Богомольца

Людмила Калита, РИА Новости Украина

В воскресенье, 25 февраля, студенты и преподаватели Национального медуниверситета имени Богомольца объявили бессрочную забастовку, из-за обострения на Донбассе сотрудники ОБСЕ покинули зону наблюдения, а в Харькове продолжают бороться с последствиями аварии на магистральной теплосети. Подробнее — в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Закрытие Олимпиады в Пхенчхане

В южнокорейском Пхенчхане состоялась церемония закрытия XXIII зимних Олимпийских игр. В соревнованиях принимали участие спортсмены из 92 стран. Сборная Норвегии победила в неофициальном медальном зачете, завоевав 14 золотых, 14 серебряных и 11 бронзовых наград. Также норвежцы обновили рекорд по количеству медалей в рамках одних зимних Игр. Украина с 1 "золотой" медалью находится на 21 и 22 позиции, разделив их с Венгрией.

Обострение на Донбассе, есть погибшие: сотрудники ОБСЕ покинули зону наблюдения

ВСУ заявили, что ополченцы в Донбассе за минувшие сутки пять раз открывали огонь, один военный погиб, один получил ранение. Как сообщает в воскресенье пресс-центр военной операции силовиков в Facebook, за прошедшие сутки зафиксировано "пять обстрелов укреплений ВСУ". Помимо того, представители Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ покинули патрульную базу в Попасной Луганской области из-за минометных обстрелов.

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Забастовка университета Богомольца

Студенты и преподаватели Национального медуниверситета имени Богомольца объявили бессрочную забастовку ​​в связи с "беспрецедентным грубым и незаконным вмешательством руководства Министерства здравоохранения Украины в независимость и самоуправление НМУ имени А. А. Богомольца". Минздрав в ответ на это призывал не поддаваться на провокации и не допустить срыва учебного процесса.

Крестный ход в Запорожье

В воскресенье в Запорожье прошел крестный ход, организованный Украинской православной церковью. Священнослужители и прихожане пронесли по городу икону Богоматери. Чтобы избежать столкновений, крестный ход сопровождала усиленная охрана – более 300 полицейских и 50 бойцов Нацгвардии. На мероприятие пришли несколько десятков активистов, которые принесли с собой детские игрушки.

Часть Харькова без тепла

Коммунальные службы Харькова по состоянию на утро 26 февраля возобновили теплоснабжение всех учебных и медицинских учреждений, а подключение к теплосетям жилых домов ожидается в течение дня. В субботу в Немышлянском районе Харькова произошел порыв трубы магистральной теплосети. Без тепла остались 605 многоэтажных жилых домов, 26 школ, 21 детский сад и 14 лечебных заведений. После ремонта теплоснабжение удалось восстановить в ряде зданий.

В Украине запретили партию вакцины от кори

Госслужба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками запретила партию вакцины от кори, паротита и краснухи "Приорикс", говорится в распоряжении, опубликованном на сайте ведомства. Отмечается, что партия вакцины запрещена на основании "установление факта наличия в обращении на территории Украины незарегистрированного лекарственного средства".

Потолок упал на ребенка в киевском аквапарке

Часть потолка упала на посетителей в аквапарке, расположенном в ТРЦ Dream Town в Оболонском районе Киева, пострадал ребенок, сообщает в воскресенье Киев Оперативный в Facebook. Инцидент произошел вечером в субботу. "Ребенка сразу госпитализировали в больницу, к счастью — травмы оказались несерьезными, и уже через несколько часов семья была дома", — сказано в сообщении.

Финал отбора на Евровидение

Молодой певец Константин Бочаров, который выступает под сценическим псевдонимом Melovin, с песней Under the Ladder ("Под лестницей") стал победителем украинского национального отбора на международный песенный конкурс "Евровидение", который в этом году пройдет в Лиссабоне. Имя исполнителя, который поедет представлять Украину на песенном конкурсе, объявили в прямом эфире отбора. Лучший исполнитель был определен на основании мнения профессионального жюри и голосов телезрителей.

Украинский боксер завоевал титул чемпиона мира

Украинский боксер Артем Далакян завоевал титул чемпиона мира по версии WBA. Он победил американца Брайана Вилория. Бой за вакантный пояс чемпиона мира в наилегчайшем весе состоялся в американском Инглвуде. В ходе поединка у украинца было преимущество, он быстрее американца, больше наносил акцентированных ударов и хорошо работал в защите.

Взрыв и пожар в Лестере

Шесть человек пострадали при ЧП в английском Лестере, двое из них находятся в критическом состоянии, сообщили представители больниц города. Городская полиция сообщила в Twitter, что произошел "крупный инцидент", но подробности сообщить отказалась. Известно, что на место выезжали шесть пожарных расчетов. Кроме того, британская полиция заявила, что на данный момент ничто не указывает на то, что в Лестере был совершен теракт.

Марш памяти Немцова в Москве

В воскресенье около 4,5 тысячи человек приняли участие в шествии в центре Москвы. Марш прошел спокойно и без нарушений. Участники акции прошли от Пушкинской площади в сторону Страстного бульвара в основном под флагами России, а также под партийными флагами. Среди плакатов были традиционные лозунги либеральной оппозиции, большинство участников акции несли плакаты с портретами и цитатами Немцова.

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Именно 25 февраля 1836 года Сэмюэл Кольт получил патент США на револьвер Кольт. В этот же день в 1848 году во Франции была провозглашена Вторая республика.