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    Общество

    Ляшко решил жениться

    (обновлено: )31801
    Как отметил Ляшко, у них с гражданской женой уже скоро ребенок пойдет расписываться, а он не решался на свадьбу уже 20 лет.
    Олег Ляшко за семейным столом
    facebook.com/O.Liashko

    КИЕВ, 8 апр — РИА Новости Украина. Глава "Радикальной партии" Олег Ляшко сообщил, что решил расписаться со своей гражданской супругой Роситой.

    "У нас уже ребенок скоро расписываться будет, а мы только надумали… 20 лет я думал, стоит ли это делать, я хотел еще 20 лет думать, но Росита не дала, поставила ультиматум, или идем, или думай с другой", — сообщил он на видео в Facebook.

    "К этому моменту мы шли 20 лет", — подписал он под видео.

    Напомним, у Ляшко с гражданской супругой есть дочь 2002 года рождения.

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