Ляшко решил жениться

КИЕВ, 8 апр — РИА Новости Украина. Глава "Радикальной партии" Олег Ляшко сообщил, что решил расписаться со своей гражданской супругой Роситой.

"У нас уже ребенок скоро расписываться будет, а мы только надумали… 20 лет я думал, стоит ли это делать, я хотел еще 20 лет думать, но Росита не дала, поставила ультиматум, или идем, или думай с другой", — сообщил он на видео в Facebook.

"К этому моменту мы шли 20 лет", — подписал он под видео.

Напомним, у Ляшко с гражданской супругой есть дочь 2002 года рождения.