Порошенко просят объявить траур в связи с гибелью 8 человек в Бердичеве

КИЕВ, 5 мар — РИА Новости Украина. Лидер парламентской фракции "Радикальной партии" Олег Ляшко просит президента Петра Порошенко объявить траур в связи с гибелью восьми человек в Житомирской области.

Ранее в понедельник стало известно, что в Бердичеве восемь человек погибли в одном из частных домостроений, среди погибших — двое детей.

"В Бердичеве восемь человек погибли от отравления угарным газом, среди них несколько детей. Глубоко сочувствую родным погибших и обращаюсь к Президенту Порошенко объявить День траура в связи с очень большой трагедией", — написал Ляшко на своей странице в Facebook.

Facebook Олега Ляшко Комментарий Олега Ляшко о трагедии в Бердичеве

При этом скандальный нардеп не уточнил, как именно он обращается к президенту с предложением объявить траур: в соцсети, даже не упомянув главу государства в посте, или посредство официального документа.

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Некоторые пользователи предположили, что политик просто "пиарится на трагедии".

По предварительным данным, причиной гибели людей в Бердичеве стало отравление угарным газом.