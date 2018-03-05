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    Порошенко просят объявить траур в связи с гибелью 8 человек в Бердичеве

    (обновлено: )35801
    С предложением объявить траур в связи с трагедий выступил глава парламентской фракции "Радикальной партии" Олег Ляшко. некоторые из пользователей соцсетей предположили, что скандальный политик просто "пиарится на трагедии".
    На месте происшествия в Бердичеве
    berdichev.biz

    КИЕВ, 5 мар — РИА Новости Украина. Лидер парламентской фракции "Радикальной партии" Олег Ляшко просит президента Петра Порошенко объявить траур в связи с гибелью восьми человек в Житомирской области. 

    Ранее в понедельник стало известно, что в Бердичеве восемь человек погибли в одном из частных домостроений, среди погибших — двое детей.

    "В Бердичеве восемь человек погибли от отравления угарным газом, среди них несколько детей. Глубоко сочувствую родным погибших и обращаюсь к Президенту Порошенко объявить День траура в связи с очень большой трагедией", — написал Ляшко на своей странице в Facebook.

    Facebook Олега Ляшко
    Комментарий Олега Ляшко о трагедии в Бердичеве

    При этом скандальный нардеп не уточнил, как именно он обращается к президенту с предложением объявить траур: в соцсети, даже не упомянув главу государства в посте, или посредство официального документа. 

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    Некоторые пользователи предположили, что политик просто "пиарится на трагедии". 

    По предварительным данным, причиной гибели людей в Бердичеве стало отравление угарным газом. 

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