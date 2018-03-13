наверх
13.03.201820:03
Курсы валют НБУ
  • USD25.92- 0.17
  • EUR31.89- 0.51
Рубрики
Ещё
    Политика

    Стало известно о тайной встрече Порошенко и Помпео

    Тема:

    Трамп наводит порядки: перестановки в Белом доме (11)

    (обновлено: )58002
    О тайной встрече Майка Помпео и Петра Порошенко заявил лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко. Он выразил надежду, что стороны обсудили помимо "коррупционных схем действующей власти" вопросы нацбезопасности.
    1 / 2
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко на минувшей неделе тайно встречался с экс-главой ЦРУ Майком Помпео в ходе его визита в Украину, заявил лидер "Радикальной партии", депутат Верховной Рады Олег Ляшко.

    Майкл Помпео
    REUTERS Jonathan Ernst
    Новый госсекретарь США Майк Помпео. Справка

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил об отставке главы госдепа Рекса Тиллерсона и назначении на эту должность Помпео, который до этого возглавлял ЦРУ.

    Читайте также: Первая женщина — директор ЦРУ. Справка

    "По моей информации, на прошлой неделе директор ЦРУ Помпео был с визитом в Украине и тайно встречался с президентом Порошенко", — заявил Ляшко во вторник в ходе общения с журналистами.

    Ляшко выразил надежду, что стороны обсудили помимо "коррупционных схем действующей власти" вопросы национальной безопасности.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Виктор Ягун
    Дело Рубана: переговорщик или террорист?
    Флаг США
    Трамп наводит порядки: перестановки в Белом доме
    Спортсмен-паралимпиец Тарас Радь
    Успехи Украины на Паралимпиаде-2018
    Вывеска на здании нефтегазовой компании "Нафтогаз Украины" в Киеве
    Дело - труба! В Украине кризис с газом