Стало известно о тайной встрече Порошенко и Помпео

КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко на минувшей неделе тайно встречался с экс-главой ЦРУ Майком Помпео в ходе его визита в Украину, заявил лидер "Радикальной партии", депутат Верховной Рады Олег Ляшко.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил об отставке главы госдепа Рекса Тиллерсона и назначении на эту должность Помпео, который до этого возглавлял ЦРУ.

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"По моей информации, на прошлой неделе директор ЦРУ Помпео был с визитом в Украине и тайно встречался с президентом Порошенко", — заявил Ляшко во вторник в ходе общения с журналистами.

Ляшко выразил надежду, что стороны обсудили помимо "коррупционных схем действующей власти" вопросы национальной безопасности.