Опрос: Тимошенко, Ляшко или Бойко победят Порошенко во втором туре

КИЕВ, 7 мая — РИА Новости Украина. Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в случае, если бы президентские выборы в Украине прошли в апреле, возглавила бы президентский рейтинг, за нее проголосовали бы 16,1% избирателей, свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии, обнародованные в понедельник.

Очередные президентские выборы в Украине должны состоятся весной 2019 года.

По данным исследования, на втором месте в президентском рейтинге находится лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко, за него проголосовали бы 12,7% украинцев. На третьем месте в рейтинге глава Радикальной партии Олег Ляшко (12,2%), на четвертом — действующий президент Петр Порошенко (12,2%).

Кроме того, по данным исследования, в случае выдвижения своей кандидатуры украинский шоумен Владимир Зеленский набрал бы 10,8% голосов в первом туре, а певец Вячеслав Вакарчук – 9,6% голосов. Замыкают рейтинг сопредседатель партии "Оппозиционный блок" Юрий Бойко (8,8%) и лидер партии "За жизнь" Вадим Рабинович (8,6%).

В случае прохождения во второй тур Тимошенко и Порошенко победила бы глава "Батькивщины", набрав 22,9% против 11,8% голосов за действующего президента. Во втором туре Ляшко также обошел бы Порошенко, набрав 17% против 12,9%. Сопредседатель "Оппозиционного блока" Бойко тоже выиграл бы с 19,2% голосов у Порошенко (14,7%), если бы прошел во второй тур.

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Напомним, ранее группа "Рейтинг" опубликовала исследование, согласно которому рейтинг Петра Порошенко упал до уровня 5,5 процентов. Лидером рейтинга оставалась лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко — у нее 8,8%. Второе место удерживал Анатолий Гриценко (6,6%), третье — глава фракции "Оппозиционного блока" Юрий Бойко (6%). Опрос "Рейтинга" показал, что Святослав Вакарчук и Владимир Зеленский имеют рейтинг выше, чем у Петра Порошенко.

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В опросе КМИС приняли участие 2004 совершеннолетних жителя Украины по всей территории страны в период с 5 по 19 апреля. Статистическая погрешность не превышает 3,3%.