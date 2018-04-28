Крах рейтинга Порошенко. Время не томоса, время дембеля - Лукаш

РИА Новости Украина

Рейтинг действующего президента Украины Петра Порошенко упал до уровня 5,5 процентов, говорится в результатах социологического исследования группы "Рейтинг".

Рейтинг составлен по результатам опроса "Общественно-политические настроения населения: новые вызовы", проведенного в апреле 2018 года. Лидером рейтинга, как и месяцем ранее, осталась лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко — у нее 8,8%. По данным социологов "Рейтинга", второе место удерживает Анатолий Гриценко (6,6%), третье — глава фракции "Оппозиционного блока" Юрий Бойко (6%). Примечательно, что в пятерку лидеров попали лидер "Океана Эльзы" Святослав Вакарчук и шоумен Владимир Зеленский — у них обоих рейтинг выше, чем у Петра Порошенко. Вакарчук мог бы набрать 6%, Зеленский 5,8%.

Юрист, экс-министр юстиции Елена Лукаш уверена, что после обнародования рейтинга популярности президента Петра Порошенко его подчиненные должны аккуратно "слить начальство".

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"Итак, "его номер шесть". Время не томоса, время дембеля. Повторюсь, хотя уже не раз об этом говорила, что опытные и прозорливые чиновники, служащие и вояки, должны аккуратно слить начальство. Слить так, чтобы "Титаник" не утащил за собой на дно. Ведь начальство растворится в тумане, а кому-то придётся отвечать. И никто не поможет. Никто не заступится. Факт. Поэтому пришло время вкусного, долгожданного и холодного блюда", — написала Лукаш на своей странице Facebook.

Далее Лукаш делится рецептом того, как воплотить в жизнь ее совет.

"1. Копируйте сомнительные документы. Документируйте и записывайте сомнительные действия и распоряжения. Скриньте мессенджеры. Материалы всегда пригодятся для сделки или даже для сделки со следствием. 2. Соглашайтесь. Тщательно записывайте поручение и ничего не делайте быстро. Как говорят на Востоке: "Аллах не любит торопливых". 3. Формализм и ещё раз формализм. Начинайте просить письменные, а не устные указания/поручения… Вы сами знаете зачем. Их тоже тщательно сохраняйте. 4. Саботаж — ваше средство спасения: делайте свою работу плохо. Обвиняйте в этом кого угодно. Жалуйтесь что вам мешают выполнять работу. Все время просите о помощи. 5. Чаще говорите фразу: "Мне надо подумать, посоветоваться", и бормочите что-то неразборчивое про "идеалы майдана и зраду". 6. Сконцентрироваться в ничегонеделании будет трудно. Тренируйтесь", — пишет Лукаш.

Далее экс-министр повествует в таком же духе.

"7. Походите на работу в разное время. На вопрос: "Где носило?", отвечайте грустно: "Вызвал детектив из НАБУ, и к сожалению, я не могу рассказать вам детали встречи. Но я им ничего не сказал". 8. Чтите нормы КЗОТ. Следите за здоровьем. Это важно в опасный для здоровья избирательный период. 9. Демонстрируйте доброжелательное непонимание вопроса, и вежливо прогнозируйте провал любого задания по независящим от вас причинам: враги республики, агенты Кремля, шатуны и предатели завалят любое задание… 10. Сливайте полученные данные в соц сети и СМИ. Свет существенно усложнит ужин тараканов. 11. Демонстративно, но с грустью, обсуждайте электоральные рейтинги. Тихо, но твердо спрашивайте: "Кто знает что будет дальше?" Это демотивирует начальника привлекать вас куда-либо", — резюмировала Лукаш.