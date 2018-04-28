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    Крах рейтинга Порошенко. Время не томоса, время дембеля - Лукаш

    (обновлено: )47230
    Юрист Елена Лукаш уверена, что после обнародования рейтинга популярности президента Петра Порошенко его подчиненные должны аккуратно "слить начальство".
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Украинское фото

    РИА Новости Украина

    Рейтинг действующего президента Украины Петра Порошенко упал до уровня 5,5 процентов, говорится в результатах социологического исследования группы "Рейтинг". 

    Петр Порошенко. Архивное фото
    Associated Press Markus Schreiber
    Тренд дня: провальный рейтинг Порошенко

    Рейтинг составлен по результатам опроса "Общественно-политические настроения населения: новые вызовы", проведенного в апреле 2018 года. Лидером рейтинга, как и месяцем ранее, осталась лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко — у нее 8,8%. По данным социологов "Рейтинга", второе место удерживает Анатолий Гриценко (6,6%), третье — глава фракции "Оппозиционного блока" Юрий Бойко (6%). Примечательно, что в пятерку лидеров попали лидер "Океана Эльзы" Святослав Вакарчук и шоумен Владимир Зеленский — у них обоих рейтинг выше, чем у Петра Порошенко. Вакарчук мог бы набрать 6%, Зеленский 5,8%.

    Юрист, экс-министр юстиции Елена Лукаш уверена, что после обнародования рейтинга популярности президента Петра Порошенко его подчиненные должны аккуратно "слить начальство". 

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    "Итак, "его номер шесть". Время не томоса, время дембеля. Повторюсь, хотя уже не раз об этом говорила, что опытные и прозорливые чиновники, служащие и вояки, должны аккуратно слить начальство. Слить так, чтобы "Титаник" не утащил за собой на дно. Ведь начальство растворится в тумане, а кому-то придётся отвечать. И никто не поможет. Никто не заступится. Факт. Поэтому пришло время вкусного, долгожданного и холодного блюда", — написала Лукаш на своей странице Facebook

    Далее Лукаш делится рецептом того, как воплотить в жизнь ее совет.

    "1. Копируйте сомнительные документы. Документируйте и записывайте сомнительные действия и распоряжения. Скриньте мессенджеры. Материалы всегда пригодятся для сделки или даже для сделки со следствием. 2. Соглашайтесь. Тщательно записывайте поручение и ничего не делайте быстро. Как говорят на Востоке: "Аллах не любит торопливых". 3. Формализм и ещё раз формализм. Начинайте просить письменные, а не устные указания/поручения… Вы сами знаете зачем. Их тоже тщательно сохраняйте. 4. Саботаж — ваше средство спасения: делайте свою работу плохо. Обвиняйте в этом кого угодно. Жалуйтесь что вам мешают выполнять работу. Все время просите о помощи. 5. Чаще говорите фразу: "Мне надо подумать, посоветоваться", и бормочите что-то неразборчивое про "идеалы майдана и зраду". 6. Сконцентрироваться в ничегонеделании будет трудно. Тренируйтесь", — пишет Лукаш. 

    Далее экс-министр повествует в таком же духе. 

    "7. Походите на работу в разное время. На вопрос: "Где носило?", отвечайте грустно: "Вызвал детектив из НАБУ, и к сожалению, я не могу рассказать вам детали встречи. Но я им ничего не сказал". 8. Чтите нормы КЗОТ. Следите за здоровьем. Это важно в опасный для здоровья избирательный период. 9. Демонстрируйте доброжелательное непонимание вопроса, и вежливо прогнозируйте провал любого задания по независящим от вас причинам: враги республики, агенты Кремля, шатуны и предатели завалят любое задание… 10. Сливайте полученные данные в соц сети и СМИ.  Свет существенно усложнит ужин тараканов. 11. Демонстративно, но с грустью, обсуждайте электоральные рейтинги. Тихо, но твердо спрашивайте: "Кто знает что будет дальше?" Это демотивирует начальника привлекать вас куда-либо", — резюмировала Лукаш. 

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