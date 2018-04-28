Безсмертный о тактике Порошенко: создать хаос и управлять им

КИЕВ, 28 апр — РИА Новости Украина. Нынешнее парламентское "болото" очень устраивает президента Петра Порошенко. так как вполне вписывается в его тактику — создать хаос и потом им управлять, заявил политик и дипломат Роман Безсмертный.

"И если посмотреть объективно, то нынешнее парламентское "болото" его (Порошенгко — Ред.) устраивает больше всего. Это его тактика — создать хаос и потом им управлять. У нас же не случайно нет 15 послов, половины правительства, вместо министров — исполняющие обязанности. Вот это, собственно, и есть суть политики, которая называется Петр Алексеевич Порошенко", — сказал Безсмертный в эфире телеканала ZIK.

Кроме того, по его словам, низкие рейтинги украинских политиков свидетельствуют о смерти украинской политики как сферы деятельности.

"Я хочу напомнить, что политика — это, прежде всего, государственный менеджмент, это искусство управления. А если нет политики, то нет и политиков", — констатировал он.

Безсмертный также обратил внимание на то, что в социологических рейтингах наибольшее доверие общества вызывает "другой политик".

"А это говорит о том, что люди выдвинули запрос на инаковость. Этим объясняется и появление в президентских рейтингах экстраординарных людей, которые будут идти на выборы или нет. Но вот вам схема социологических опросов — в последних соцопросах по выборам во Франции, Макрона даже не вписали в перечень, но в итоге — президент. Вспомните, что было в США с Трампом. Это общая мировая тенденция умирания политики и политиков и поиска иной модели для их жизни", — резюмировал дипломат.

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Напомним, по результатам социологического исследования рейтинг действующего президента Украины Петра Порошенко упал до уровня 5,5 процентов. Лидером рейтинга, как и месяцем ранее, осталась лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко — у нее 8,8%. По данным социологов, второе место удерживает Анатолий Гриценко (6,6%), третье — глава фракции "Оппозиционного блока" Юрий Бойко (6%). Примечательно, что в пятерку лидеров попали лидер "Океана Эльзы" Святослав Вакарчук и шоумен Владимир Зеленский — у них обоих рейтинг выше, чем у Петра Порошенко. Вакарчук мог бы набрать 6%, Зеленский 5,8%.