Набор цифр и формул. Отчет НАБУ о трехлетней работе

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

В среду, 25 апреля, директор Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артем Сытник подвел трехлетние итоги работы ведомства.

По мнению самих антикоррупционеров, им есть чем похвастаться. Сытник с гордостью заявил, что детективы ведомства за три года сделали больше, чем кто-либо из правоохранителей за 20 лет!

Почти 200 госслужащих топ-уровня обвинены в коррупции, отчитался глава НАБУ.

Правда, несмотря на радужные заявления о борьбе с коррупцией, статистика этого оптимизма не разделяет. В недавнем рейтинге коррумпированности стран в мире, Украина заняла "доблестное" первое место среди всех европейских государств.

Между тем, в адрес НАБУ все чаще звучат обвинения в имитации деятельности и отсутствии конкретных результатов.

"О касте неприкасаемых" в Украине

Подводя итоги своей работы, Сытник заявил, что НАБУ достигло в борьбе с коррупцией больше, чем все правоохранительные органы Украины за последние 20 лет.

По его мнению, ведомство пошатнуло "касту неприкасаемых" в Украине.

"Наконец мы пошатнули касту неприкасаемых в Украине. За три года мы сделали то, что не смогли сделать другие правоохранительные органы Украины за последние 20 лет", — сказал Сытник.

Он добавил, что сейчас в ведомстве работает 650 работников из 700 возможных, а это не более, чем штат рабочих областного управления Службы безопасности.

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Также Сытник рассказал, что с октября прошлого года с участием международных партнеров была проведена оценка работы антикоррупционного бюро и выводы были направлены президенту и в парламент, а также будут опубликованы на сайте НАБУ.

О пленках Онищенко: "Никакой конкретики"

Коснулся Сытник и темы скандальных "пленок Онищенко", но не увидел в них ничего конкретного.

"Мы ожидаем, что господин Онищенко более конкретно расскажет хотя бы по одному какому-то кейсу: что "я дал депутату такому-то столько-то за такой-то закон", чтобы это можно было проверить", — заявил Сытник.

По его словам, детективы НАБУ ведут переписку с Онищенко для получения этой информацию, однако пока результата нет.

"Там были заявления о подкупе депутатов, лоббировании законов и очень многое другое, но эти заявления носили общий характер, без конкретных фамилий, мест передачи средств, без ссылки на аппаратуру", — отметил директор Антикоррупционного бюро.

Сытник также уточнил, что Онищенко допрашивали, но он ничего конкретного не сообщил, так же как и не предоставил следствию обещанных записей.

Директор НАБУ выразил мнение, что Онищенко выбрал тактику, когда он делает какие-то громкие заявления, но потом ничем их не подтверждает.

Взялись за Пашинского

Также Сытник подтвердил, что его ведомство взялось за расследование "схем" главы парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Сергея Пашинского. В частности, открыто уголовное производство по фактам коррупции в сфере обороны, о которых 5 апреля писал журнал "Новое время".

По словам Сытника, выход статьи под заголовком "Служили два товарища" о коррупции в сфере госзаказах военно-промышленного комплекса совпал с регистрацией уголовного производства.

О деле Труханова

Также Сытник заявил, что НАБУ занимается информацией о возможной причастности мэра Одессы Геннадия Труханова к выводу из Украины денег, полученных преступным путем.

По его словам, детективы изучали информацию о наличии у мэра незадекларированной недвижимости еще до публикации расследования BBC о нем.

Напомним, 23 апреля BBC сообщило, что Труханов входил в банду, которая могла быть причастна к убийствам, контрабанде оружия и наркотиков, а также офшорным махинациям. Согласно расследованию, группировка действовала в Одесском порту и зарабатывала на нефтяной промышленности.

Громко начались, а закончились…

За последние три года НАБУ прославилось не одним громким делом: от "черной бухгалтерии" Партии регионов и квартиры Сергея Лещенко до "янтарных схем" Борислава Розенблата и Максима Полякова. Под прицелом детективов бюро оказался в свое время даже сын главы МВД Арсена Авакова — Александр, экс-заместитель Авакова — Сергей Чеботарь и бизнес-партнер сына министра Владимир Литвин, одиозный мэр Одессы Геннадий Труханов и даже нынешний министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Правда, в итоге, после громких обвинений и задержаний, никто из Топ-чиновников так и не получил реальные сроки, и все они сейчас находятся на свободе.

Среди последних громких дел НАБУ — расследование против министра инфраструктуры Владимира Омеляна по подозрению в "незаконном обогащении" и декларировании "недостоверной информации".

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Правда, комментируя дело министра, сам Сытник признавался, что пока трудно говорить, чем оно закончится.

14 февраля, сотрудники НАБУ задержали мэра Одессы Геннадия Труханова. Ему вручили подозрение в присвоении и растрате бюджетных госсредств.

Однако уже спустя сутки Труханова отпустили на поруки народного депутата от "Блока Петра Порошенко" Дмитрия Голубова.

В начале марта следователи НАБУ задержали главного фискала Романа Насирова, вручив подозрение в злоупотреблении властью и служебным положением. В ходе следствия оказалось, что Насиров имел несколько паспортов, что и стало формальным поводом его увольнения с должности. В итоге — по Насирову внесли залог и отпустили под обязательство носить электронный браслет и не выезжать за пределы Украины.

Мнения

Эксперт по антикоррупционной политике Василий Вакаров считает, что заявления Сытника о титанических усилиях НАБУ, которые сделали Украину почти бескоррупционной, – безосновательны.

В целом эксперт неудовлетварительно оценивает работу ведомства. По его словам, за три года в местах лишения свободы по делам НАБУ находятся всего три чиновника класса А — двое руководителей РГА и зампредседателя Госсельхозинспекции.

Вакаров считает, что сегодня обществу надоели все сказки о том, сколько дел расследуется, а интересуют конкретные результаты — сколько коррупционеров высшего звена — депутатов ВР, министров, вице-президентов, вице-премьеров привлечено к ответственности.

"Почему основной орган, отвечающий за борьбу с коррупцией среди топ-чиновников, рассказывает нам, что они привлекли к ответственности следователей и руководителей РГА? Понимаете, в чем факты? И второе, о деньгах. Могу повториться, что в 2016- м мы заплатили 489 млн гривен налогов на НАБУ. А сколько бюджет получил денег от деятельности НАБУ?" — возмущенно спрашивает Вакаров в эфире Голоса Столицы.

Политолог, руководитель Центра политических студий и аналитики "Эйдос" Виктор Таран соглашается с тем, что в отношении чиновников категории "А" возбуждено очень мало дел: нардепов — меньше десяти, заместителей министров — четыре.

По его словам, одна из причин — большинство дел завалены или заблокированы в судах. И это касается не только дел по Насирову или по Труханову.

"Сытник говорит, что происходит саботаж судей, даже на этапе банального получения разрешения на получение обыска, он говорит: "старая система полностью саботирует нашу деятельность и это очень бьет репутационно по НАБУ, и так же сказывается на ситуации", — заявил Таран в эфире "ГС".

По материалам из открытых источников интернет