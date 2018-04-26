Холодницкий: детективы НАБУ объединилось с теми, кто их пытал и бил

КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) в борьбе против Специализированной антикоррупционной прокуратуры объединилось с теми, кто их еще два года назад бил пытал, заявил глава САП Назар Холодницкий.

В середине марта стало известно, что в кабинете главы САП Назара Холодницкого была установлена ​​"прослушка". "Жучки" якобы были прикреплены к стенке аквариума. Выяснилось, что дело в отношении Холодницкого ведет ГПУ с применением оборудования НАБУ. Сам прокурор утверждает, что обвинения, которые звучат в его сторону, "не подтверждены никакими конкретными фактами".

"Я все это буду доказывать на КДКП и буду требовать полного обнародования всех записей, которые есть якобы с моим голосом. Потому что можно вырезать одно слово и сделать из этого неизвестно что. А все, что сейчас у нас происходит, — это медийная дискредитация руководителя САП. Для чего это делается? Неугодный прокурор — неугодный для всех. Я это понимаю", — сказал Холодницкий в эфире телеканала ZIK.

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Руководитель специализированной прокуратуры считает, что неугодным он может быть для тех, кто за полчаса до заседания Верховной Рады опубликовал нарезки бесед из его кабинета.

"На чьем сайте вы это можете увидеть — официальный сайт НАБУ. Почему было принято решение НАБУ сотрудничать с одиозным отделом ГПУ, который славится рейдерством и заказными делами, то это вопрос риторический. Но я в своей деятельности, если такие провокаторы были, я всем говорил, что против НАБУ САП никогда работать не будет. Их ошибки мы всегда пытались решить вместе. Вместо этого они пошли против нас теми, кто их два года назад бил и в казематах пытал. Вот такие союзы, но я в них не играю. Поэтому в такой "антикоррупционной коллизии" я лишний", — заявил Холодницкий.

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Напомним, ранее генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что внес в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров жалобу на Холодницкого и просил рассмотреть вопрос о его увольнении. Директор НАБУ Артем Сытник заявил, что Генпрокуратура открыла уголовное производство против Назара Холодницкого, в рамках которого его подозревают в "сливе информации о готовящихся обысках" и "давлении на должностных лиц для принятия ими определенных решений". Холодницкий во вторник, 3 апреля, пришел на допрос в ГПУ, но отказался давать образцы голоса на экспертизу.

В среду, 4 апреля, Холоднийкий и Сытник отчитались в Верховной Раде.