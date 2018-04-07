Эксперт о том, почему власти боятся уволить Холодницкого

"Мы увидели обещанное кино от НАБУ и увидели порку наших антикоррупционеров в парламенте. Мы увидели операцию по принуждению Холодницкого к отказу от своего кресла, к добровольной отставке", – подчеркнул Руслан Бортник.

Он признался: не понимает, почему на фоне груза обвинений Холодницкого до сих пор не задержали или не уволили. Нет никакой необходимости подавать особое представление – его можно просто уволить, пояснил эксперт.

"На Холодницкого давят с целью добровольной отставки. Почему добровольная отставка – все боятся, если Холодницкого просто уволят, он выкинет тонны компромата, поскольку Специализированный антикоррупционный прокурор знает все о резонансных делах", – говорит политолог.

Все боятся, что он выбросит грязное белье, но уж очень нужно его место, добавил Бортник.

"Это человек, который назначался Шокиным во времена Байдена. Очень нужно его кресло, которое позволяет по рукам и ногам связать НАБУ, контролировать антикоррупционную тематику в избирательном цикле во время выборов", – сообщил эксперт.

В целом же, по его мнению, эта история показала неэффективность всей антикоррупционной реформы: никто не посажен, есть только коррупционные обвинения в адрес друг друга.

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Напомним, ранее генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что внес в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров жалобу на Холодницкого и просил рассмотреть вопрос о его увольнении. Директор НАБУ Артем Сытник заявил, что Генпрокуратура открыла уголовное производство против Назара Холодницкого, в рамках которого его подозревают в "сливе информации о готовящихся обысках" и "давлении на должностных лиц для принятия ими определенных решений". Холодницкий во вторник, 3 апреля, пришел на допрос в ГПУ, но отказался давать образцы голоса на экспертизу.

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В середине марта стало известно, что в кабинете главы САП Назара Холодницкого была установлена ​​"прослушка". "Жучки" якобы были прикреплены к стенке аквариума. Выяснилось, что дело в отношении Холодницкого ведет ГПУ с применением оборудования НАБУ.

В среду, 4 апреля, Холоднийкий и Сытник отчитались в Верховной Раде.