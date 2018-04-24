Луценко сообщил, когда решится судьба Холодницкого

КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. Решение относительно возможной отставки главы САП Назара Холодницкого будут приняты в течение двух недель, сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко, во время своего визита в Брюссель, сообщает "Укринформ".

Луценко отметил, что заключения Контрольно-дисциплинарной комиссии прокуроров (КДКП), касающиеся дисциплинарных нарушений руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, должны быть подготовлены в течение двух недель.

"Сейчас идут активные следственные действия. В пятницу и сегодня мы получили окончательное подтверждение того, что в действиях и указаниях господина Холодницкого усматриваются грубые нарушения наших нормативно-правовых документов — подчеркиваю, с моей точки зрения. Она не совпадает в данном случае с господином Сытником (директор НАБУ — ред.). Я пока не вижу оснований для уголовного преследования, хотя не могу его исключить", — заявил Луценко.

Генпрокурор напомнил, что его заявление и заявление Сытника требуют от КДКП освободить руководителя САП Холодницкого от должности.

Луценко выразил мнение, что заключение докладчика по этому делу будет готово на этой неделе или в начале следующей.

"В ситуации с руководителем САП — это общая операция и общая позиция НАБУ и ГПУ, ведь полученные в ходе совместных действий материалы показывают наличие серьезных проблем с базовыми ценностями руководителя антикоррупционного правоохранительного органа и реальными действиями", — заметил генпрокурор.

Напомним, ранее генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что внес в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров жалобу на Холодницкого и просил рассмотреть вопрос о его увольнении. Директор НАБУ Артем Сытник заявил, что Генпрокуратура открыла уголовное производство против Назара Холодницкого, в рамках которого его подозревают в "сливе информации о готовящихся обысках" и "давлении на должностных лиц для принятия ими определенных решений". Холодницкий во вторник, 3 апреля, пришел на допрос в ГПУ, но отказался давать образцы голоса на экспертизу.

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В середине марта стало известно, что в кабинете главы САП Назара Холодницкого была установлена ​​"прослушка". "Жучки" якобы были прикреплены к стенке аквариума. Выяснилось, что дело в отношении Холодницкого ведет ГПУ с применением оборудования НАБУ.

В среду, 4 апреля, Холоднийкий и Сытник отчитались в Верховной Раде.