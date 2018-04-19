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    Фотофакт: Ляшко и Тимошенко ведут переговоры в Раде

    (обновлено: )33010
    Снимок беседующих Олега Ляшко и Юлии Тимошенко выложил народный депутат Лев Пидлисецкий из "Самопомщи". Конкурирующие политики провели переговоры в день рассмотрения вопроса о поместной церкви в Украине.
    Олег Ляшко и Юлия Тимошенко ведут переговоры в сессионном зале Верховной Рады
    Фото Lev Pidlisetskyy

    КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко и глава "Радикальной партии" Олег Ляшко в четверг провели переговоры в сессионном зале Верховной Рады.

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    Снимок беседующих Ляшко и Тимошенко выложил народный депутат Лев Пидлисецкий из "Самопомщи".

    "Что случилось!?", — подписал он фото политиков, которые вышли в лидеры последнего президентского рейтинга.

    Напомним, Верховная Рада 19 апреля поддержала обращение президента Петра Порошенко к Константинопольскому патриархату о создании единой поместной автокефальной церкви. Такое решение поддержали 268 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

    В ходе дебатов по этому вопросу и Ляшко, и Тимошенко от имени своих фракций пообещали поддержку обращения президента.

    Смотрите также: Стычка Тимошенко и Ляшко на Согласительном совете

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