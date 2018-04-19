Фотофакт: Ляшко и Тимошенко ведут переговоры в Раде

КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко и глава "Радикальной партии" Олег Ляшко в четверг провели переговоры в сессионном зале Верховной Рады.

Снимок беседующих Ляшко и Тимошенко выложил народный депутат Лев Пидлисецкий из "Самопомщи".

"Что случилось!?", — подписал он фото политиков, которые вышли в лидеры последнего президентского рейтинга.

Напомним, Верховная Рада 19 апреля поддержала обращение президента Петра Порошенко к Константинопольскому патриархату о создании единой поместной автокефальной церкви. Такое решение поддержали 268 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

В ходе дебатов по этому вопросу и Ляшко, и Тимошенко от имени своих фракций пообещали поддержку обращения президента.

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