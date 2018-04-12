Зачем Ляшко женился? Мнение эксперта

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Пока неофициальная избирательная кампания политиков набирает обороты. В частности, глава Радикальной партии Олег Ляшко на своей странице в соцсети Facebook объявил о предстоящей свадьбе со своей гражданской женой Роситой Сайрайнен, с которой он живет уже более 20 лет. Церемония запланирована на второе июня.

О причинах женитьбы Ляшко и как она может повляить на имидж политика в преддверии выборов, в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

(текст публикуется на языке оригинала)

Чому саме зараз Олег Ляшко заявив про своє майбутнє весілля?

— Я думаю, що тут кілька може бути причин. Одна лежить зовсім на поверхні – це вибори, це намагання збалансувати свій публічний образ, тому що сімейним людям більше довіряють. Крім того, ми знаємо, що Олега Ляшка постійно переслідували скандали і звинувачення у нетрадиційній сексуальній орієнтації.

Хіба це звинувачення? Просто думки.

— У політичному істеблішменті ходять про це чутки, є в інтернеті відповідні відео. Все це б’є, безумовно, по консервативному електорату Радикальної партії Ляшка. Це, переважно, провінційний, консервативний електорат. Тому, мабуть, намагання збалансувати цей образ, відрекошетити такі звинувачення, чорні, брудні атаки є, мені здається, першою причиною, але не єдиною. Я не виключаю, що тут є і певний фінансовий аспект. Чому? Тому що, можливо, на Росіті оформлено або може бути оформлено майно, яке вимагає певного декларування, і це намагання навести фінансовий порядок у своїх справах, тим паче, що ми бачимо, що деклараціями Ляшко вже цікавилось Національне агентство з протидії корупції.

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Навпаки, треба ж буде пояснювати це майно, якщо вона є дружиною?

— Це з однієї точки зору, а з іншої точки зору, якщо ти вже користуєшся цим майном, і слідчі доведуть, що ти користуєшся ним, але його немає у декларації, то можуть бути проблеми, а тут завжди можна сказати, що це майно дружини.

Чому треба робити це так гучно? Чому не можна розписатись, а потім сказати, що ми давно це зробили?

— Тому що всі в Україні мають дізнатись, що Ляшко у нас більше не холостяк, що він одружений на такій чудовій жінці, як Росіта, і всі мають разом з Ляшко відсвяткувати, безумовно, це весілля. Хоча, на мою думку, все ж таки тут не до кінця технологи думають, тому що тоді виникає питання, чому стільки років жили в цивільному шлюбі. Скажімо так, електорат Радикальної партії можна в подальшому атакувати, хоча вже з нижчою ефективністю.

Чи можна сказати, що Олег Ляшко цю великодню частину виборчих перегонів виграв?

— У якійсь мірі так. Фактично жовтою новиною вдалось привернути до себе увагу і створити певні запобіжники до можливого чорного піару напередодні виборів.

Чи може весілля вплинути негативно на його рейтинг і на сприйняття?

— Так, звичайно. Я вже казав про один аспект – це тривалий цивільний шлюб, який не схвалює консервативний електорат, це все ж таки походження самої Росіти, чому Ляшко не одружився на красивій українській дівчині, хоча Росіта теж дуже красива, але це все я жартома все говорю, і перше, і друге. Я просто пояснюю нашим слухачам, як це може подаватись політтехнологами у якомусь світлі для того, щоб атакувати рейтинги Радикальної партії. Обов’язково опоненти намагатимуться використати, хоча загалом такий крок як весілля, я вважаю, досить-таки успішний.

Хто з українських політиків зловживає політтехнологіями? Можливо, невчасно їх використовує або надмірно, або взагалі не використовує?

— Мабуть, найяскравішим у цьому плані був сам Ляшко у плані використання таких публічних піар-технологій. Можемо згадати Надію Савченко, мабуть, можемо пригадати наших окремих депутатів, які мають такий радикальний образ, того ж Парасюка чи козака Гаврилюка, який також одружився кілька років тому уже після отримання мандату. Можемо згадати негативні приклади, як весілля дітей Луценків, яке у медіа висвітлювалося із скандалом і принесло певні негативи іміджу генпрокурора. Все треба робити з розумом.

Нас очікує друга серія цього весілля?

— Мабуть, так. Можливо, очікуємо повідомлення про вагітність чи про усиновлення, тобто, сім’я не повна без дитини, відповідно до цієї піар-логіки.

А до виборів не встигне?

— Чому? До парламентських виборів ще півтора роки, до президентських — вже ні, але Олегу Валерійовичу на президентських не дуже багато світить, а до парламентських, які для нього є основними, ще півтора роки. Ще є час.

Чому обрана саме така тепла історія для піару? Тому що за нею будуть стежити в будь-якому разі, незважаючи на інші гучні події?

— Це складно замовчати. Знову ж таки, повторюсь, це відрекошечує критику в нетрадиційних сексуальних стосунках, до якої став дуже чутливий електорат Ляшко. Якби це був електорат якого-небудь демократичного альянсу чи іншої партії, чи Гриценка, це, мабуть, менше би його стосувалось, а в даному випадку електорат чутливий, і саме тому вибрана така форма.

Тобто, для кандидатів у президенти або для будь-яких політиків важливе дотримання сімейних цінностей?

— Так, українське суспільство досить таке толерантне, але консервативне разом з тим. Повноцінна родина, хороший, тривалий шлюб, гарні діточки – це завжди капітал політика.

К слову, кандидат философских наук, политический эксперт общественной организации "Слово и Дело" Валентин Гладких считает, что против Ляшко антикоррупционные органы беспомощны.