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    Холодницкий о расследовании "лотерейного везения" Ляшко

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    По словам главы САП Назара Холодницкого, результатов по производству в отношении лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко стоит ожидать в течение двух месяцев.
    Канал на Youtube ZIK

    Процессуальном руководителю дано два месяца для принятия окончательного решения по делу относительно выигрыша лидера парламентской фракции "Радикальной партии" Олега Ляшко в лотерею. Нельзя годами расследовать эти производства, заявил глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий. 

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    Как сообщало РИА Новости Украина, Ляшко ранее задекларировал выигрыш в Украинской национальной лотереи на общую сумму в 571,045 гривен. В представительстве Украинской национальной лотереи отказались комментировать выигрыше нардепа или других игроков, заявив, что это конфиденциальная информация. Позже везением главного "радикала" заинтересовалось НАБУ.  

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    "Дело расследуется, и я думаю, что ближайшие месяц-два, просто я дал процессуальном руководителю два месяца после начала этой недели для принятия окончательного решения, мы получим результат. Ведь нельзя годами расследовать эти производства, как было по многим другим людям", — заявил Холодницкий в эфире телеканала ZIK.

    Он также проинформировал, что уголовное производство в отношении нардеп-"радикала" Андрея Лозовой пока остановилось, "поскольку не было согласия ВРУ на привлечение его к уголовной ответственности".

    "А без этого мы не можем проводить расследование. Поэтому по делу Лозового, то сейчас оно в "подвешенном" состоянии, потому что нет согласия ВРУ. Но дело не закрыто", — отметил руководитель САП.

    Кроме того, по его словам, в настоящее время приостановлено дело о незаконном обогащении и нардепа Евгения Дейдея.

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