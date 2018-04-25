Украинцы обещанного ждут, не дождутся. Как депутаты обманывают людей

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Задача политиков — пообещать в три короба, убедить, что может горы свернуть, а дальше, хоть трава не расти. Главное, прорваться на вожделенное место. Да и потом, на целых три года об избирателях можно забыть, а вспомнить перед очередными выборами, когда надо опять что-то пообещать или же по минимуму сделать. Народ любое примет с благодарностью, поэтому некоторые хамят — откровенно.

Пообещать, не значит сделать

Скандал разгорелся в Житомирской области. Депутат Житомирского областного совета от Радикальной партии Олега Ляшко Илья Смычок, мягко говоря, не выполнил свои обещания детям из села Андреевка Черняховского района — подарил им непригодные ноутбуки. Да еще и с оплатой произошли заминки.

Журналист Василий Крутчак раскопал историю о том, как в марте 2018 года в сельсовет Андреевки пришел Смычок и поинтересовался, чем нужно помочь населенному пункту. Узнав, что Андреевской СОШ I-III ступеней не хватает персональных компьютеров, через неделю политик привез пять ноутбуков и вручил их детям в торжественной обстановке, в окружении прессы. Но радовались детишки и председатель не долго.

Как оказалось, на компьютерах не было установлено лицензионное, дорогое программное обеспечение. А еще через неделю к председателю сельсовета приехал предприниматель за 40 тысячами гривен за купленные ноутбуки.

"Приезжает ко мне директор магазина и спрашивает, кто будет платить за эти ноутбуки, и привез мне договор, в котором плательщиком является Андреевский сельский совет. Я ему на это ответил: "Так как я с вами никаких договоров не заключал, то и платить ничего не буду", — рассказал об инциденте председатель сельсовета Александр Гудемчук.

История оказалось весьма запутанной. Как вообще выдали технику депутату, если покупателем вписан сельсовет. И как можно было вписать сельсовет, без его ведома. Но депутат утверждает, что деньги на покупку ноутбуков были выделены из депутатского фонда коммунальному магазину при облсовете, но якобы застряли в госказначействе. Более того, как сообщил депутат, председатель сельсовета попросил его еще построить детскую площадку.

Блажен, кто верует….

Именно сейчас, под конец каденции депутатов, избиратели пытаются подвести итоги их деятельности на благо общины. Как оказалось, многие сразу после выборов, забыли о нуждах электората и о своих предвыборных обещаниях.

Депутаты-мажоритарщики Борислав Береза и Борис Козырь, баллотируясь в парламент, обещали добиться наказания за невыполнение предвыборных обещаний. Но, как оказалось, что и это им выполнить не удалось, потому что говорить и делать, разные вещи.

К примеру, в парламент Береза попал на обещаниях покончить с игорным бизнесом и активно громил залы игровых автоматов показывая личным примером, как надо делать. Но, залы игровых автоматов на киевской Троещине, которая проголосовала за него на выборах, еще больше разрослись. Но, не смотря на это он уверял, что сможет добиться запрета идти на следующие выборы тем, кто не выполнил часть предыдущих обещания. Однако вскоре пошел на попятную, потому что это противоречит Европейскому законодательству. А следовательно, можно и самому не выполнять данные избирателям обещания, за это ничего все равно не будет.

Читайте также: Какие обещания в состоянии выполнить Порошенко — Якубин

Борис Козырь пошел еще дальше и пообещал избирателям, что они смогут отзывать бездельников, которые не только ничего не делают в Раде, но и не выполняют обещаний. При этом он сам оказался в числе депутатов на вылет. Его КПД в ВР едва превысило 10%.

Собственно, это простому народу не везет, это данные им обещания нардепы не выполняют. А вот если берут деньги с бизнеса, обещая им помочь в решении вопросов и "крышевании", как говорил на записи скрытой камеры нардеп Игорь Мосийчук, тут уже стараются отработать каждую копейку. Держать слово.

Обманываться рад

Но, самое интересное в том, что у украинцев очень короткая память и они снова выберут тех, кто ничего для них не сделал, хоть и обещал златые горы, подчеркивает политолог Руслан Бортник.

"По логике депутатов — обещания нельзя выполнять их надо только давать. Потому что, никто не спрашивает их за данные обещания. У украинцев отсутствует память политическая как таковая. Они в этой области — люди с ограниченными возможностями. Украинцы никогда не голосовали по результату работы того или иного депутата, они все равно голосуют за какой-то эмоциональный, технический образ, который будет создан средствами массовой информации. Как только украинцы начнут считать на калькуляторе, что политик обещал и что он сделал, тогда у нас кардинально поменяется качество политики и сама страна расцветет. Но люди никак не могут к этому прийти. Сами украинцы создают такую ситуацию, при которой политикам что —либо делать необязательно. Намного эффективнее давать все новые и новые обещания", — подчеркивает в комментариях РИА Новости Украина Руслан Бортник.

Более того, он уверен, что креативностью новые предвыборные обещания не будут отличаться. Опять со всех сторон будут звучать обещания вернуть Крым и выдать всем гражданам по 250 —500 гривен.

"Использование политических лозунгов и подкуп избирателей — это будет ключевым инструментов борьбы за голоса. Предвыборная компания неофициально уже идет. Многие депутаты начали активно работать на своих округах, создавать электоральные сети. Сегодня они стараются создать позитивный образ кандидата, чтобы закрепиться в общественном сознании, а для этого все средства хороши. Ведь в итоге, когда обычный гражданин приходит на избирательный участок и думает, за кого голосовать, он вспоминает кто сколько дал, или что сказал яркое. Увы, так в Европе не голосуют. А нас можно обманывать все политикам, включая президента. Но украинцы выводов не делают, а все равно изберут если не тех же, кто их уже обманул, то таких же", — подчеркивает политолог.

Зато именно сейчас появляется возможность хоть что-то вытрясти из кандидатов в депутаты и упускать ее для общественности — грех. С паршивой овцы — хоть шерсти клок. Вот так и живем, от выборов до выборов.