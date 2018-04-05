Порошенко обещает не допустить "парада суверенитетов" в Украине

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КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко заявил в четверг, что не допустит "парада суверенитетов" в стране и перераспределения полномочий органов власти путем подписания соглашений с правительством.

Ранее с обращениями о заключении договоров о разграничении полномочий между правительством и органами местного самоуправления выступил Киевский, Полтавский, Житомирский, Кировоградский, Хмельницкий и Ивано-Франковский облсоветы. При этом Порошенко заявил, что предложения облсоветов о договорных отношениях противоречат нормам конституции и пригрозил их роспуском.

"Не так давно некоторые безответственные местные советы, политиканы точнее, а не местные советы, пытались запустить что-то по типу "парада суверенитетов". Я хотел бы откровенно поговорить здесь об инициативах некоторых областных советов относительно соглашений по распределению полномочий с украинским правительством. Этого никогда не будет. Я не дам", — сказал Порошенко, выступая на расширенном правительственном совещании в Виннице.

По его словам, все, кто "попытаются играться с суверенитетом, получат четкий ответ". "Сегодня они соглашений требуют, завтра Украину продадут", — сказал президент, подчеркнув, что в стране существует четкое распределение полномочий органов власти.

Порошенко считает, что необходимо внести изменения в конституцию Украины в части децентрализации. В частности, по его словам, в изменениях должна быть четко прописана процедура роспуска местных советов, а также созданы префекты. "Абсолютно понятно, что необходимы префекты, потому что некоторых на местах пьянят новые финансовые возможности, некоторые начинают мнить из себя удельных князьков", — заявил президент.

Изменения в конституцию Украины в части децентрализации, которые предполагают расширение полномочий местных властей, были приняты Радой в первом чтении в 2015 году. В проекте содержится норма об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Для принятия изменений в целом Рада должна проголосовать за законопроект во втором чтении. Для этого необходимо конституционное большинство в 300 депутатов, однако сейчас в Раде нет консенсуса по этому вопросу. Конституционная реформа по децентрализации с учетом особенностей отдельных районов Донецкой и Луганской областей является одним из ключевых пунктов минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе.

Напомним, ранее вице-премьер Геннадий Зубко заявил, что представитель правительства Германии по вопросам децентрализации будет работать в Украине.