Кличко может начать шантажировать Порошенко – политтехнолог

РИА Новости Украина – Радиостанция Голос Столицы

Мэр Киева Виталий Кличко может принять участие в президентских выборах. О том, что он не исключает такой возможности, градоначальник заявил в интервью немецкой газете Tagesspiegel.

"Я этого не исключаю, однако перед этим я должен добиться успеха в Киеве и довести до конца то, что я обещал людям", — подчеркнул Кличко.

Он также добавил, что у каждого есть политические амбиции, но "к сожалению, здесь не получается так быстро, как в спорте".

Каковы шансы столичного градоначальника на выборах президента в 2019 году, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал политтехнолог Олег Постернак.

Как Вы оцениваете такое заявление Кличко? Действительно ли он может баллотироваться в президенты уже через год? Действительно ли он серьезно это заявляет?

– Любой политик, который находится в политической жизни нашей страны, имеет определенные амбиции, поэтому ничего сверхординарного или сверхнепонятного в заявлении Кличка нет. Единственный момент, который смущает, этот тот факт, что Кличко сейчас находится в переговорном процессе с президентом, где естественно попытается сформировать, скажем так, свою квоту в будущей, возможно, единой политической силе. Таким образом он пытается продемонстрировать свои амбиции.

С другой стороны, шансы у Виталия Владимировича в этой ближайшей избирательной гонке, естественно, довольно скромны, потому что любая избирательная кампания, тем более, президентского формата, — это ресурсы, это капитал, это поддержка и это годы работы.

А у него нет таких ресурсов?

— У него есть два положительных момента, которые позволяют ему говорить сейчас об амбициях. Момент первый — это сильная узнаваемость в масштабах всей страны и даже больше, вне ее. Это, конечно, существенный плюс для кампании. Второй момент — это его бекграунд.

Если раньше Кличко воспринимался только лишь как спортсмен, которому избиратель не склонен был доверять управление страной, городом, то теперь определенные успехи во время его каденции мэра города Киева все-таки есть, и это можно использовать.

Кстати, мировая практика знает очень много примеров, когда президентами становились именно мэры столиц, это и Качинский в Польше в свое время, и Траян Басеску, мэр Бухареста в Румынии и т. д. То есть, тут два таких фактора влияют на потенциальные возможности баллотироваться Кличко в президенты Украины.

Что может помешать?

– Минусы… Безусловно, первый и главный минус — это отсутствие широкой партийной сетки в масштабах всей страны. Я напомню, что некогда существовала политическая партия "УДАР", и формально она существует до сих пор. Но ячейки в областях и районах слились с партией БПП, были поставлены на паузу.

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Второй момент, который тоже блокирует перспективу, – это необходимость расширения образа Кличко, потому что есть соответствующий запрос у избирателя в нынешней политической конъюнктуре видеть, во-первых, нового лидера, во-вторых, опытного хозяйственника, в-третьих, человека, который бы отошел одинаково и от бывшей, и от нынешней украинской власти.

Если Кличко удастся попасть в этот запрос, то можно попытаться отстроить его имидж на совершенно новых параметрах. Но, опять-таки, это работа, и это во многом влияние обстоятельств, которые складываются в украинской политике.

Может ли Кличко использовать подобные заявления в качестве своеобразного шантажа той же АП?

– Да, Вы совершенно правы. Потому что большинство экспертов и политических аналитиков на это указывают. В любом случае, для Порошенко очень важен киевский электорат, киевский избиратель.

Он всегда самый активный, он всегда самый подвижный. И, естественно, часть киевского электората замкнута через бюджетные учреждения, через коммунальные структуры на фигуре мэра города. И поддержка мэра в данном случае — не последнее слово.

Опираться, баллотироваться на второй срок без поддержки ключевых административных фигур в центре Украины, в столице Украины, было бы совершенно опрометчиво.

В теории, если Кличко все-таки действительно будет выдвигаться в качестве самостоятельной фигуры на следующих президентских выборах, чью поддержку он может получить из внешних и внутренних игроков?

— В 2014 году Кличко отказался от баллотировки, от амбиций в пользу Порошенко, а взамен получил возможность баллотироваться в мэры города Киева, где ему создали, по сути, безальтернативную площадку. На данный момент Кличко ведь даже не включают многие социологи в рейтинги, считая, что у него больше стратегия на другой электоральный цикл, нежели на этот.

С другой стороны, многие аналитики, многие политтехнологи подчеркивают, что электорат Кличко очень тесно переплетается с электоратом БПП и Порошенко. Если посмотреть инфографику, электоральную карту по выборам партии "УДАР" 2012 года, то мы увидим, что основная поддержка — это Киевская, Полтавская, Сумская область.

То есть, центральная, северная Украина и частично западная Украина, где более-менее сильны позиции таких политических сил, как "Батькивщина", БПП, "Самопомич", РПЛ и т. д. То есть, игра Кличко реально спутывает карты многим нынешним лидерам политических групп, фракций и партий.

К слову, политтехнолог Ярослав Макитра полагает, что Кличко может получить значительную поддержку избирателей на выборах, но при ряде удачных обстоятельств.