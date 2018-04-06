Везучий "радикал". НАБУ засекретило расследование дела о выигрышах Ляшко

КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. Несколько дней назад истек срок, на который Соломенский суд Киева предоставил детективам НАБУ доступ к результатам выигрышей национальной лотереи с участием народного депутата Олега Ляшко, сообщает ТСН.

Напомним, в октябре прошлого года сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро Украины проверяет декларацию Ляшко в связи с сообщением о выигрыше им свыше 570 000 грн в лотерею. По данному факту НАБУ проводит досудебное расследование в уголовном производстве № 42017000000004970 от 11.12.2017 по факту получения неправомерной выгоды служебным лицом, которое занимает особенно ответственное положение, по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК Украины.

"В прошлом году Олег Ляшко приобрел дом в Козине за 15 миллионов и выиграл более полумиллиона гривен в лотерею. При этом везло ему трижды. Сначала он выиграл почти 284 тысячи гривен, потом 134 тысячи и в заключение еще 153 тысячи гривен. Фортуне Ляшко первыми удивились специалисты по теории вероятности. Они отмечают, что речь идет о везении 1 к 10 миллионам", — говорится в сюжете.

Директор центра противодействия коррупции Виталий Шабунин уверен, что декларирование нардепом выигрышей, которых никогда не было, – это легализация коррупционных доходов.

"В целом, это классическая схема, которая используется во всем мире, когда незаконные доходы легализуются через лотерею. Или через выигрыш в карты, или через выигрыш в казино", — заявляет Шабунин.

Прошлый год для Ляшко стал чрезвычайно удачным. Так, кроме своего имения в элитном Козине, он достроил дом и своей безработной гражданской жене Росите и пересадил ее с общественного транспорта на дорогой внедорожник стоимостью в два с половиной миллиона гривен.

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"Журналисты несколько раз обращались и в "Радикальную партию", и к Олегу Ляшко лично. Ни его коллеги, ни он несмотря на всю скандальность ситуации ее не комментируют. В НАБУ говорить на камеру о результатах расследования отказались и отправили ответ почтой. Теперь это у этого дела гриф "секретно". В ответе НАБУ говорится, что предоставить другую информацию о ходе досудебного расследования не представляется возможным в связи с необходимостью сохранения тайны досудебного расследования", — отмечают авторы сюжета.

Ранее сообщалось, что экс-премьер-министр, лидер парламентской фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко, согласно поданной декларации за 2017 год, не владеет ни недвижимостью, ни земельными участками, ни автотранспортом.