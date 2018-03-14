Ляшко: лечение последствий гриппа обходится дороже вакцины

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ за неделю превысил эпидемический порог на 27%. Об этом сообщает Центр общественного здоровья при Минздраве. Так, эпидпорог превышен в Волынской, Житомирской, Ривненской, Тернопольской, Черкасской и Черновицкой областях. Кроме того, на прошлой неделе медики зафиксировали три летальных исхода, связанных с гриппом. В целом же, с начала эпидсезона умерло пять человек, в том числе три ребенка. В Киеве показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ — ниже эпидпорога на 20%, однако в последнее время ситуация ухудшается.

Как можно ли избежать заболевания гриппом, в эфире радиостанции Голос Столицы прояснил заместитель генерального директора по надзору за инфекционными болезнями Центра общественного здоровья при Минздраве Виктор Ляшко.

Виктор Ляшко / Facebook Виктор Ляшко

(текст публикуется на языке оригинала)

Наскільки зараз складна ситуація в Україні з кількістю хворих на грип та ГРВІ?

— За минулий тиждень захворіло понад 280 тисяч осіб. З них десь 65% — це діти віком до 17 років. Я не сказав би, що це доволі багато, це середньорічний показник, який в динаміці відмічаємо щороку. Тому сказати, що у нас зараз є значний зріст, не можна. Проте, дійсно є перевищення епідпорогу на 27%, це свідчить про високу інтенсивність захворювання на грип. Проте активність цього грипу все ж таки регіональна, ми не бачимо широкої активності, оскільки кількість адміністративно-територіальних одиниць, а саме, областей, в яких перевищено епідпоріг, вона менше 50% від загальної кількості. Тому у нас ця ситуація з захворюваністю на грип на ГРВІ класифікується як регіональна.

Яка ситуація по Києву? УНИАН Грипп наступает и завоевывает Украину

— Київ в динаміці у нас краще. В Києві у нас зафіксована низька активність, епідпоріг по місту Києву не перевищено за минулий тиждень.

Чого чекати далі?

— На початку осені ми до всіх зверталися і говорили: давайте робити щеплення від грипу. Це щеплення, які не купуються сьогодні за кошти держбюджету, тобто кожен повинен потурбуватися про своє здоров'я і зробити щеплення. Якщо ми подивимося статистику, то до нас прислухалися всього 182 тисяч осіб. Це 0,5% від загальної кількості населення. Навіть якщо ми подивимося по тим групам ризику, де за медичними показами треба, щоб обов'язково зробили щеплення проти грипу, або за епідемічними показами, то і там з 12 мільйонів осіб, які відносяться до медичного або епідемічного ризику, вакцинувалося лише 166 тисяч осіб. Це доволі малий показник для 42-мільйонної країни. Тому що зараз можу казати? Зараз маємо наслідки. Тепер ті, хто не вакцинувався, може вакцинуватися ще й зараз, незважаючи на те, що ми маємо ріст захворюваності на грип та ГРВІ. Через два тижні буде сформований імунітет, і в березні вони ще можуть бути захищені від грипу. Всім іншим можна здійснити загальні профілактичні заходи. Треба уникати місць великого скупчення людей, у великих містах, на жаль, це навіть теоретично неможливо, у менших містах це більш можливо, коли ми будемо казати, що треба відмовлятися від того, щоб проїхати зупинку-дві на громадському транспорті, краще пройти цю відстань пішки. Частіше мити руки, провітрювати приміщення, вологе прибирання в кімнатах робити, і треба висипатися та здорово харчуватися, відмовитися від алкоголю, від тютюну, бо це все фактори, що ускладнюють перебіг грипу та ГРВІ.

Попереду весна. Чи варто вакцинуватися чи вже запізно?

— Моя точка зору: вакцинуватися ніколи не пізно. Якщо є можливість зробити щеплення, його треба зробити. Зараз ми маємо вже навіть прогноз на наступний епідсезон, які штами будуть циркулювати наступного року. Так ми будемо мати в наступному році оновлення штамового складу, вакцинного складу. Але якщо людина не вакцинувалася цього року, ми ж не виключаємо можливість циркуляції цих штамів грипу, які сьогодні циркулюють. Тому краще зробити щеплення зараз, оновити імунітет проти саме цих штамів вірусу грипу, а наступного сезону, восени, знову зробити щеплення від грипу, яке захистить від актуальних для наступного сезону штамів грипу.

Чим пояснюється низька кількість людей, які зробили щеплення? Інформаційна кампанія недостатня?

— Я не сказав би, що була недостатньою інформаційна кампанія. Як на мій погляд, говорили про це багато, і ЗМІ активно підтримували, розповідали. Якщо ми подивимося новини, які у нас були в листопаді, то ми з вами всі активно говорили про те, що Держлікслужба не реєструвала вакцини від грипу. Але вона зареєструвала всіх виробників, їх там п'ять цього року вийшло на територію України, і завезли, за моїми даними, більше 800 тисяч доз. Вакциновано 200 тисяч людей. Тому дефіциту вакцин в Україні немає, люди напевно все-таки не довіряють, вважають, що грип — це така хвороба, яку можна переносити на ногах, і не треба витрачати додаткових коштів на проведення профілактичного щеплення. Хоча якщо вони зараз візьмуть і проаналізують вартість препаратів, які занесені до аптечних закладів чи закладів охорони здоров'я для лікування грипу, ускладнень, то вони — на порядки разів перевищують вартість вакцини, яка на сьогоднішній рік коштувала десь 180 гривень за дозу.

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Напомним, ранее доцент кафедры детских инфекционных болезней и детской иммунологии НМАПО Федор Лапий в эфире «ГС» пояснил, что вакцины против гриппа не закупаются за счет госбюджета, поэтому решение о профилактике украинцы должны принимать сами. Он также обратил внимание, что промедление с вакцинацией чревато осложнениями.