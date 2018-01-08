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    Общество

    Донбасс, Крым. Журналисты узнали, где был дешевле новогодний стол

    (обновлено: )625102
    Самым дорогим новогодним столом оказался стол в Симферополе. Там на оливье, шампанское и оливье пришлось потратить более 500 гривен.
    Салат Оливье
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 8 янв — РИА Новости Украина. Журналисты посчитали, во сколько обошелся новогодний стол жителям Луганска, Донецка, прифронтового Краматорска и Крыма, сообщает "Радио Свобода".

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    В Донецке традиционный оливье (колбаса, майонез, зеленый горошек, морковь, яйца, килограмм картофеля) обошелся около 66 гривен.

    Шампанское можно было купить за 113 грн, мандарины за 14 грн, а баночку икры за 172 грн.

    В целом же, донецкое классическое новогоднее застолье только с оливье, мандаринами и шампанским обошлось в 193 гривен.

    В Краматорске килограмм картофелся стоит 6,50 грн, зелень — 11 грн, сильно подорожало мясо. Колбасу можно купить за 105 грн.

    В итоге в Краматорске на новогодний стол потратили около 225 гривен.

    В Луганске набор для праздничного стола оказался намного дороже, чем в Донецке и Краматорске — 380 гривен. Так,  картофель здесь стоит 10 гривен, колбаса —132 гривны, шампанское обойдется также примерно в 132 гривны, мандарины — по 36 гривен.

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    В симферопольском супермаркете, как отмечают журналисты, наблюдается засилье продуктов из России. В частности, встретить Новый год с рюмкой "русского коньяка "Остров Крым" в гривневом эквиваленте стоит примерно 82 гривен. Или с бокалом российского шампанского из Кабардино-Балкарии за такую ​​же сумму. Икра к новогоднему столу обойдется в 141 грн.

    Крымское застолье на Новый год оказалось самым дорогим: почти 520 гривен за классический набор из оливье, шампанского и мандаринов.

    Как сообщалось ранее, наиболее характерным итогом 2017 года в плане роста цен на продукты питания является их увеличение в Украине до уровня Европа+: цены на внутреннем рынке Украины на многие продукты стали выше, чем в странах ЕС.

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