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    Общество

    В Симферополе заработал новый терминал международного аэропорта

    (обновлено: )426160
    Самолет Boeing 737 авиакомпании NordWind рейсом NWS123 прибыл из "Шереметьево" в "Симферополь" в 08.10 в понедельник. Это первый рейс, с которого начинается обслуживание пассажиров в новом терминале аэропорта в Крыму.
    Новый аэровокзальный комплекс аэропорта Симферополь
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр — РИА Новости. Новый терминал "Крымская волна" аэропорта "Симферополь" с понедельника начал обслуживание пассажиров, первый рейс авиакомпании NordWind прибыл в Крым из Москвы ("Шереметьево"), передает корреспондент РИА Новости.

    Строительство здания в виде морской волны шло около двух лет. Терминал расположен в 14 километрах от Симферополя. В воскресенье терминал и все служебно-технические здания получили разрешение на ввод в эксплуатацию от Росавиации.

    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Новый аэровокзальный комплекс аэропорта "Симферополь"

    Самолет Boeing 737 авиакомпании NordWind рейсом NWS123 прибыл из "Шереметьево" в "Симферополь" в 08.10 в понедельник. Это первый рейс, с которого начинается обслуживание пассажиров в новом терминале аэропорта в Крыму.

    Новый аэровокзальный комплекс — крупнейший на юге России. Кроме того, это самый крупный инвестиционный проект Крыма стоимостью 32 миллиарда рублей. Он был построен на принципах государственного и частного партнерства.

    Терминал площадью 78 тысяч квадратных метров сможет обслуживать 3,65 тысячи пассажиров в час и 6,5 миллионов в год.

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