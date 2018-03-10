Второй Донецкий водовод был поврежден в результате вооруженного противостояния на севере Донецкой области Украины накануне, в результате частично без воды остались жители Славянска, Константиновки, Дружковки и Краматорска.
Крым готов поднять цену за днепровскую воду, поставляемую по Северо-Крымскому каналу из Украины, сообщил председатель республиканского комитета по водохозяйственному строительству и орошаемому земледелию Игорь Вайль.
Урожай овощей в Крыму в связи с прекращением подачи днепровской воды по Северо-Крымскому каналу в этом году снизится до 35%, заявил министр сельского хозяйства Крыма Николай Полюшкин на пресс-конференции в Симферополе.
Ограничение потребления воды в Крыму необходимо, однако России стоит договариваться с Украиной об открытии Северо-Крымского канала и покупке воды, при этом канал нужно срочно ремонтировать, считают эксперты.
Минобороны РФ увеличило количество поставляемой на юго-восток Крыма пресной воды с 2 до 9 тысяч кубических метров в сутки, сообщил в понедельник заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков.
Власти Крыма готовы платить более высокую цену за поставку воды по Северо-Крымскому каналу, но ее стоимость должна быть в пределах разумного, заявил Владимир Константинов в среду на заседании президиума крымского парламента.
Госводагентство признало факт перекрытия поставок воды по СКК, по нему вода в настоящее время поставляется только в Херсонскую область, сообщили "Крыминформу" в Государственном агентстве водных ресурсов Украины.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.