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    Вода (ключевое слово)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Вячеслав Пономарев
    ЛЭП починили в Славянске, водопровод продолжают восстанавливать
    17:23 06.06.2014
    308Восстановление Славянска
    Работы по восстановлению водоснабжения идут в Славянске и ближайших населенных пунктах, ЛЭП после прошедших боев уже починили, сообщил РИА Новости народный мэр Славянска Вячеслав Пономарев.
    Пляж в Алуште
    Состояние пляжей Крыма удовлетворительное - Роспотребнадзор
    10:47 05.06.2014
    551Присоединение Крыма к РФ
    Состояние морской воды на побережье Крыма в пределах нормы, состояние пляжей удовлетворительное, сообщила журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова.
    Ситуация в Донецкой области
    Жители нескольких городов Донецкой области частично остались без воды
    15:51 04.06.2014
    241Ожесточенные бои в Донецке
    Второй Донецкий водовод был поврежден в результате вооруженного противостояния на севере Донецкой области Украины накануне, в результате частично без воды остались жители Славянска, Константиновки, Дружковки и Краматорска.
    Северо-Крымский канал
    Схема обеспечения водой Крыма будет готова к 1 июля - Минприроды РФ
    15:07 29.05.2014
    35Присоединение Крыма к РФ
    Схема по улучшению водоснабжения Крыма будет подготовлена к 1 июля, заявил в четверг директор департамента госполитики и регулирования в области водных ресурсов Минприроды России Дмитрий Кириллов.
    Дмитрий Медведев
    Медведев назвал перекрытие Украиной водоснабжения Крыма политическим
    16:36 26.05.2014
    9Присоединение Крыма к РФ
    Действия украинских властей по перекрытию водоснабжения для Крыма носят недружественный и политический характер, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами.
    Кухонный кран
    Водоснабжение в Донецкой области почти восстановлено - СМИ
    07:29 25.05.2014
    94Спецоперация на востоке Украины
    Водоснабжение на севере Донецкой области практически восстановлено, сообщает информационное агентство УНН со ссылкой на департамент жилищно-коммунального хозяйства Донецкой облгосадминистрации.
    Северо-Крымский канал
    Крым назвал цену, которую готов платить за поставку воды из Украины
    15:22 23.05.2014
    62Присоединение Крыма к РФ
    Крым готов поднять цену за днепровскую воду, поставляемую по Северо-Крымскому каналу из Украины, сообщил председатель республиканского комитета по водохозяйственному строительству и орошаемому земледелию Игорь Вайль.
    Северо-Крымский канал
    Проблем с питьевой водой в курортный сезон в Крыму не будет - власти
    14:00 23.05.2014
    52Присоединение Крыма к РФ
    Запасов питьевой воды в Крыму достаточно для проведения полноценного курортного сезона, сообщил глава республиканского комитета по водохозяйственному строительству и орошаемому земледелию Игорь Вайль.
    Крым. Архивное фото
    Крым из-за нехватки днепровской воды потеряет треть овощей
    15:30 22.05.2014
    76Присоединение Крыма к РФ
    Урожай овощей в Крыму в связи с прекращением подачи днепровской воды по Северо-Крымскому каналу в этом году снизится до 35%, заявил министр сельского хозяйства Крыма Николай Полюшкин на пресс-конференции в Симферополе.
    Северо-Крымский канал
    Эксперты: РФ необходимо договариваться с Украиной по поставкам воды
    15:20 20.05.2014
    38Отношения Украины и России
    Ограничение потребления воды в Крыму необходимо, однако России стоит договариваться с Украиной об открытии Северо-Крымского канала и покупке воды, при этом канал нужно срочно ремонтировать, считают эксперты.
    Северо-Крымский канал
    Минобороны РФ увеличило подачу воды на юго-восток Крыма
    11:02 19.05.2014
    8Присоединение Крыма к РФ
    Минобороны РФ увеличило количество поставляемой на юго-восток Крыма пресной воды с 2 до 9 тысяч кубических метров в сутки, сообщил в понедельник заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков.
    Водопровод. Архивное фото
    Ополченцы: часть Краматорска осталась без воды после нападения
    19:47 18.05.2014
    45Спецоперация на востоке Украины
    Часть Краматорска, в центр которого в воскресенье пытались пробиться украинские силовики, осталась без воды.
    Кухонный кран
    Донецкая область может остаться без воды из-за долгов, заявил облсовет
    19:35 15.05.2014
    19
    Депутаты Донецкого областного совета обеспокоены ситуацией, сложившейся на коммунальном предприятии "Компания "Вода Донбасса".
    Северо-Крымский канал
    МИД РФ назвал безответственным решение перекрыть подачу воды в Крым
    14:40 15.05.2014
    7Присоединение Крыма к РФ
    Москва считает издевательством над здравым смыслом решение киевских властей перекрыть подачу воды в Крым, заявил официальный представитель МИД РФ Александр Лукашевич.
    Северо-Крымский канал
    Роспотребнадзор: качество воды в Крыму соответствует требованиям РФ
    09:17 15.05.2014
    13Присоединение Крыма к РФ
    Сотрудники Роспотребнадзора регулярно проводят мониторинг питьевой воды в Крыму, ее качество не вызывает опасения, сообщила РИА Новости глава ведомства Анна Попова.
    Виды Северо-Крымского канала
    Крым готов платить более высокую цену за поставки воды из Украины
    11:14 14.05.2014
    15Присоединение Крыма к РФ
    Власти Крыма готовы платить более высокую цену за поставку воды по Северо-Крымскому каналу, но ее стоимость должна быть в пределах разумного, заявил Владимир Константинов в среду на заседании президиума крымского парламента.
    Северо-Крымский канал
    В Крыму два химзавода могут остановиться из-за нехватки воды
    10:38 14.05.2014
    49Присоединение Крыма к РФ
    Два крупных химических завода -"Крымский Титан" (Армянск) и Крымский содовый завод (Красноперекопск) могут остановить свою деятельность из-за нехватки технологической воды.
    Водопровод. Архивное фото
    Украина признала факт перекрытия воды по Северо-Крымскому каналу - СМИ
    15:53 13.05.2014
    33Присоединение Крыма к РФ
    Госводагентство признало факт перекрытия поставок воды по СКК, по нему вода в настоящее время поставляется только в Херсонскую область, сообщили "Крыминформу" в Государственном агентстве водных ресурсов Украины.
    Виды Северо-Крымского канала
    Минприроды РФ: Северо-Крымский канал можно заполнить водой из Кубани
    16:17 08.05.2014
    55Присоединение Крыма к РФ
    Российские специалисты прорабатывают возможность подачи воды из реки Кубань в Краснодарском крае в перекрытый Украиной Северо-Крымский канал для пуска его в обратном направлении.
    Виды Северо-Крымского канала
    Минприроды РФ: план обеспечения водой Крыма примут в ближайшие месяцы
    16:07 08.05.2014
    6Присоединение Крыма к РФ
    Окончательный план действий по улучшению водоснабжения Крыма будет принят через несколько месяцев, а решение всех водных проблем Крыма потребует до двух-трех лет.
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