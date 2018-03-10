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    Иркутская область

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 26
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    Еврокоптер АС-50
    В России найдены обломки пропавшего вертолета
    07:27 11.12.2017
    229
    По данным пресс-службы МЧС, обломки вертолета "Eurocopter АМ-350", на борту которого находились пилот и частный предприниматель, обнаружены при мониторинге акватории реки Ангары на льду Кочегаринского залива.
    Еврокоптер АС-50
    Вертолет пропал в России, на борту были два человека - источник
    10:06 07.12.2017
    123
    По информации источника в экстренных службах, в Братском районе Иркустской области не вышел на связь вертолет "Еврокоптер АС-50", на борту которого находились два человека.
    Спасатели подняли со дна Байкала самолет, вертолет, трактор и 92 автомобиля
    Со дна Байкала подняли самолет, вертолет и почти сто авто
    15:58 19.09.2017
    4295
    Как отметил начальник Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России Семен Белокуров, спасатели подняли со дна "92 автомобиля, 18 лодок и катеров, шесть снегоходов, два мотоцикла, трактор, вертолет и даже самолет".
    Озеро Байкал
    Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку на озеро Байкал
    06:12 17.07.2017
    249
    По информации Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ, в воскресенье около 16.30 самолет Cessna-172R, принадлежащий частному лицу, совершил жесткую посадку в районе острова Ольхон на поверхность Байкала.
    Семь человек погибли при пожаре в дачном доме в Иркутской области
    Семь человек погибли при пожаре в дачном доме в Иркутской области
    05:04 16.07.2017
    126
    По информации МЧС РФ, пожар произошел в дачном доме в садоводстве "Железнодорожник" в 3 часа ночи в воскресенье. На момент прибытия спасателей на место пожара, здание было полностью охвачено огнем.
    Массовое отравление суррогатным алкоголем в Иркутске
    Число жертв отравления "Боярышником" в Иркутске выросло до 71
    07:59 22.12.2016
    349
    Отметим, что по последним данным, число погибших — 71. Общее число пострадавших — 117. За ночь поступил еще один человек. На лечении в стационаре находятся 36.
    Тушение природных пожаров в Иркутской области
    Для тушения пожаров в Иркутской области привлекли военную технику
    06:58 06.07.2016
    44
    Минобороны России для оказания помощи в тушении очагов лесных пожаров наращивает группировку военной техники в Иркутской области. За последние сутки Ил-76 на аэродром Братск перебросили пять единиц специальной техники.
    Поиск пропавшего в Иркутской области самолета Ил-76 МЧС России
    Ошибка пилота является основной версией крушения Ил-76 под Иркутском
    03:48 06.07.2016
    233
    Как следует из расшифровки речевого самописца, о каких-либо проблемах на борту пилоты не говорили. Авария произошла еще до подлета самолета к очагу пожара - самолет рухнул вместе с водой.
    Поиск пропавшего в Иркутской области самолета Ил-76 МЧС России
    Расшифровка "черных ящиков" Ил-76 показала исправность работы всех систем
    05:59 05.07.2016
    340Авиакатастрофы: крушение самолета EgyptAir
    По сообщению Межгосударственного авиационного комитета, "в ходе предварительного анализа данных установлено, что они (самописцы) содержат информацию об авиационном происшествии".
    Поиск пропавшего в Иркутской области самолета Ил-76 МЧС России
    Появились первые результаты расшифровки речевого самописца Ил-76 МЧС РФ
    21:43 04.07.2016
    820Авиакатастрофы: крушение самолета EgyptAir
    По информации источника в комиссии по расследованию авиакатастрофы, вплоть до самого крушения экипаж вел спокойную беседу в штатном режиме. Никаких отказов техники или ЧП на борту не обсуждалось.
    Поиск пропавшего в Иркутской области самолета Ил-76 МЧС России
    Крушение Ил-76. Три версии причин катастрофы
    17:31 04.07.2016
    647Авиакатастрофы: крушение самолета EgyptAir
    Спасатели к утру понедельника обнаружили тела всех десяти погибших членов экипажа самолета МЧС Ил-76, разбившегося в Иркутской области. Рассматриваются три версии случившегося.
    Поиск пропавшего в Иркутской области самолета Ил-76 МЧС России
    В иркутской тайге найдены фрагменты самолета Ил-76
    07:10 04.07.2016
    317Авиакатастрофы: крушение самолета EgyptAir
    Наземные спасатели и летчик-наблюдатель Иркутской Авиалесоохраны, доставлявший на вертолете Ми-8 десантников-пожарных на тушение лесного пожара, обнаружили разбившийся в тайге в Иркутской области самолет Ил-76, весь экипаж которого, вероятно, погиб.
    Поиск пропавшего в Иркутской области самолета Ил-76 МЧС России
    Поисковая операция на месте крушения Ил-76 МЧС РФ завершена
    06:41 04.07.2016
    424Авиакатастрофы: крушение самолета EgyptAir
    По заявлению глава МЧС РФ Владимира Пучкова, спасатели завершили поисковые работы на месте авиакатастрофы, но группировка пока остаётся на месте и обеспечивает работу следователей Следственного комитета России.
    Поиск пропавшего в Иркутской области самолета Ил-76 МЧС России
    Тела всех членов экипажа разбившегося под Иркутском Ил-76 обнаружены
    06:02 04.07.2016
    251Авиакатастрофы: крушение самолета EgyptAir
    По словам начальника Сибирского регионального центра МЧС РФ Сергея Диденко, на месте крушения самолета в ходе поисковой операции обнаружены тела еще двух челнов экипажа Ил-76.
    Поиск пропавшего в Иркутской области самолета Ил-76 МЧС России
    МАК: экипаж упавшего под Иркутском Ил-76 погиб, самолет разрушен
    22:30 03.07.2016
    305
    Как сообщается, межгосударственный авиационный комитет завершил работу на месте крушения самолёта МЧС Ил-76 под Иркутском, изъяв необходимое оборудование.
    Ил-76, потерпевший крушение в Иркутской области. Видео
    Крушение Ил-76 в Иркутской области. Кадры с места происшествия 
    17:30 03.07.2016
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    Наземная группа спасателей обнаружила разбившийся самолет Ил-76 в Иркутской области ранее не вышедший на связь при тушении природных пожаров. Смотрите на видео кадры с места крушения.
    Поиск пропавшего в Иркутской области самолета Ил-76 МЧС России
    Тела четырех погибших найдены на месте крушения Ил-76 в Иркутской области
    10:45 03.07.2016
    543
    По данным МЧС, на борту находились 10 человек. Губернатор Иркутской области Сергей Левченко объявил 4 июля днем траура в регионе в связи с крушением самолета МЧС Ил-76.
    Поиск пропавшего в Иркутской области самолета Ил-76 МЧС России
    Рухнувший под Иркутском Ил-76 МЧС РФ почти полностью сгорел
    05:50 03.07.2016
    812
    По словам начальника Сибирского регионального центра МЧС РФ Сергея Диденко, самолет почти полностью сгорел, кроме хвостового оперения. В районе обнаружения самолета наблюдается очень плотное задымление.
    Поиск пропавшего в Иркутской области самолета Ил-76 МЧС России
    Поиск пропавшего в Иркутской области самолета Ил-76 МЧС России 
    05:23 03.07.2016
    383
    Лесной пожар действует на месте крушения в Иркутской области самолета Ил-76 МЧС России, сообщил источник в правительстве региона. Наземная группа спасателей обнаружила разбившийся в Иркутской области Ил-76 южнее населенного пункта Рыбный Уян.
    Вылет пропавшего Ил-76 в России. Видео
    Вылет пропавшего Ил-76 в России 
    14:53 02.07.2016
    928
    Экипаж пропавшего Ил-76, прибывшего в Восточную Сибирь из Москвы, защитил от огня в Иркутской области 30 населенных пунктов. Смотрите на видео, как велась борьба со стихией до исчезновения самолета.
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