По данным пресс-службы МЧС, обломки вертолета "Eurocopter АМ-350", на борту которого находились пилот и частный предприниматель, обнаружены при мониторинге акватории реки Ангары на льду Кочегаринского залива.
Как отметил начальник Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России Семен Белокуров, спасатели подняли со дна "92 автомобиля, 18 лодок и катеров, шесть снегоходов, два мотоцикла, трактор, вертолет и даже самолет".
По информации Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ, в воскресенье около 16.30 самолет Cessna-172R, принадлежащий частному лицу, совершил жесткую посадку в районе острова Ольхон на поверхность Байкала.
Минобороны России для оказания помощи в тушении очагов лесных пожаров наращивает группировку военной техники в Иркутской области. За последние сутки Ил-76 на аэродром Братск перебросили пять единиц специальной техники.
Наземные спасатели и летчик-наблюдатель Иркутской Авиалесоохраны, доставлявший на вертолете Ми-8 десантников-пожарных на тушение лесного пожара, обнаружили разбившийся в тайге в Иркутской области самолет Ил-76, весь экипаж которого, вероятно, погиб.
По заявлению глава МЧС РФ Владимира Пучкова, спасатели завершили поисковые работы на месте авиакатастрофы, но группировка пока остаётся на месте и обеспечивает работу следователей Следственного комитета России.
По словам начальника Сибирского регионального центра МЧС РФ Сергея Диденко, самолет почти полностью сгорел, кроме хвостового оперения. В районе обнаружения самолета наблюдается очень плотное задымление.
Лесной пожар действует на месте крушения в Иркутской области самолета Ил-76 МЧС России, сообщил источник в правительстве региона. Наземная группа спасателей обнаружила разбившийся в Иркутской области Ил-76 южнее населенного пункта Рыбный Уян.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".