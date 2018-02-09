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    НБУ объяснил, зачем ему счета сотрудников телеканала Коломойского

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    По данным НБУ, запрос по движению средств на счетах сотрудников медиахолдинга был сделан в рамках проверки деятельности "ПриватБанка", которым ранее руководил Игорь Коломойский.
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    Национальный банк Украины
    RIA News Сергей Тышковец

    КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. Национальный банк пояснил, с какой целью интересуется банковскими счетами всех сотрудников телеканала "1+1", который принадлежит олигарху Игорю Коломойскому.

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    Ранее телеканал заявил, что предоставление информации по движению средств на счетах сотрудников в медиахолдинге сочли давлением на организацию в связи с приближающимися выборами. При этом на телеканале напомнили госрегулятору, что запрашиваемая информация является тайной. Нацбанк ответ холдинга "1+1" назвал манипуляцией и давлением на регулятор.

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    В частности, по данным НБУ, запрос по движению средств на счетах сотрудников медиахолдинга был сделан в рамках проверки деятельности "ПриватБанка", так как во время инспекционной проверки этого банка был выявлен ряд транзакций с признаками правонарушений.

    "Обнародование лишь одного из запросов с акцентом исключительно на представителей медиасообщества может свидетельствовать о попытках манипуляции общественным мнением с целью давления на Нацбанк и влияния на ход расследования мошеннических действий "ПриватБанка" до национализации", — подчеркнули в НБУ.

    При этом Нацбанк не отрицает конфиденциальность запрашиваемой информации, но настаивает на том, что имеет право на такие действия.

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    "При условии подтверждения подозрительного характера операций Нацбанк, в соответствии с законодательством, будет информировать правоохранительные органы и Государственную службу финансового мониторинга", — подчеркнули в госрегуляторе.

    Высокий суд Лондона в конце декабря издал приказ о всемирном арест активов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, а также шести компаний, которые, вероятно, им принадлежат. Лондонский суд принял решение об аресте активов в рамках судебного процесса "ПриватБанка" против своих бывших владельцев. Национализированный банк обвиняет Коломойского и Боголюбова в том, что они вывели из финучреждения почти $2 млрд. С помощью этого судебного разбирательства "ПриватБанк" собирается вернуть более $2,5 млрд США, с учетом процентов.

    Напомним, в декабре 2016 года правительство по предложению НБУ и акционеров "ПриватБанка", крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения.

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