"ПриватБанк" закончил 2017 год с убытком почти в 23 млрд гривен

КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. Национализированный "ПриватБанк" в 2017 году получил убыток в размере 22,966 млрд грн.

Об этом говорится в оборотно-сальдовом балансе банка на 1 января 2018 года, сообщает ФинКлуб.

Суммарный накопленный "ПриватБанком" убыток вырос до 176,029 млрд грн.

Убыток "ПриватБанка" вызван превышением его расходов (68,72 млрд грн) над доходами (45,76 млрд грн).

Значительными были процентные доходы (23,57 млрд грн), комиссионные (14,61 млрд грн), другие операционные доходы (5,06 млрд грн).

Процентные расходы "ПриватБанка" составили 18,91 млрд грн, в частности, физлица заработали на банке 13,26 млрд грн, а НБУ — 2,75 млрд грн.

Административные расходы составили 20,95 млрд грн, из которых на персонал было потрачено только 4,55 млрд грн. Некие "другие расходы" составили 12,2 млрд грн. В резервы было направлено 20,3 млрд грн.

В конце 2016 года правительство национализировало крупнейший в стране частный банк, основными акционерами которого являлись Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов. Минфин стал владельцем 100% акций "Приватбанка". Также было принято решение о докапитализации банка на сумму 116,8 миллиарда гривен, которая была осуществлена в два этапа — в декабре 2016 и феврале 2017 года. Позже власти провели еще несколько этапов докапитализации банка.

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Напомним, в конце прошлого года Высокий суд Лондона издал приказ о всемирном арест активов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, а также шести компаний, которые, вероятно, им принадлежат. Лондонский суд принял решение об аресте активов в рамках судебного процесса "ПриватБанка" против своих бывших владельцев. Национализированный банк обвиняет Коломойского и Боголюбова в том, что они вывели из финучреждения почти $2 млрд. С помощью этого судебного разбирательства "ПриватБанк" собирается вернуть более $2,5 млрд США, с учетом процентов.