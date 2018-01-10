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    На власти Украины подали в суд из-за запрета Добронравова и "Сватов"

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    (обновлено: )494111
    По данным суда, истец просит суд отменить приказ Минкульта о включении Добронравова в "черный список", а также отменить запрет Госкино на фильмы и сериалы с участием актера. Первое судебное заседание запланировано 15 февраля.
    Актер Федор Добронравов
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    КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. Телеканал "1+1" оспорил в Окружном административном суде Киева включение российского актера Федора Добронравова в список лиц, "угрожающих безопасности Украины", сообщила в среду пресс-служба суда.

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    Ранее Служба безопасности Украины запретила Добронравову на три года въезд в страну из-за посещений Крыма. Актер также был включен в список лиц, "угрожающих безопасности Украины". Госкино Украины в ноябре 2017 года запретило к показу все сезоны сериала "Сваты" с участием российского актера Добронравова.

    "Окружной административный суд города Киева открыл производство по иску ООО "Телекомпании "Студия 1+1" к Министерству культуры Украины и Государственному агентству Украины по вопросам кино", — говорится в сообщении пресс-службы.

    По данным суда, истец просит суд отменить приказ Минкульта о включении Добронравова в "черный список", а также отменить запрет Госкино на фильмы и сериалы с участием актера. Первое судебное заседание запланировано 15 февраля.

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