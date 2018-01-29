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    Дело о "Сватах": суд просят исключить Добронравова из "черного списка"

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    СБУ "убрала" свата: прозрение Зеленского (42)

    (обновлено: )29415
    В понедельник, 29 января Окружной административный суд Киева вынес промежуточное решение по жалобе телеканала "1+1" на решения Министерства культуры и Госкино о запрете к показу сериала "Сваты".
    Кадр из сериала Сваты
    Фото svaty.tv

    КИЕВ, 29 янв — РИА Новости Украина. Окружной административный суд Киева отказал телеканалу "1+1" в удовлетворении заявления об обеспечении иска, в котором было оспорено включение российского актера Федора Добронравова в список лиц, "угрожающих безопасности Украины", говорится в судебном решении.

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    Ранее Служба безопасности Украины запретила Добронравову на три года въезд в страну из-за посещения Крыма. Актер также был включен в список лиц, "угрожающих безопасности Украины". Телеканал "1+1" оспорил в суде это решение. Госкино Украины в ноябре 2017 года запретило к показу все сезоны сериала "Сваты" с участием Добронравова.

    "В удовлетворении заявления об обеспечении иска Общества с ограниченной ответственностью "Киноквартал" отказать", — сообщил канал РИА Новости Украина.

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    По данным суда, истец просил суд отменить приказ Минкульта о включении Добронравова в "черный список", а также отменить запрет Госкино на фильмы и сериалы с участием актера.

    Решение по сути иска суд еще не вынес.

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