Поскольку иновещание нужно государству, а не отдельным политикам, они ничего не делают для донесения информации об Украине на Западе, отметил в эфире радиостанции Голос Столицы политтехнолог Дмитрий Раимов.
Генеральный продюсер проекта Татьяна Пушнова отметила, что оценить эффективность телеканала, который вещает за рубеж, очень сложно. Кроме этого, Украина запустила иновещание за госсчет, и конкурировать с ним нет смысла.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".