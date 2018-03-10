наверх
10.03.201806:19
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Ukraine Today

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Игорь Коломойский. Архивное фото
    Медиахолдинг Коломойского анонсировал закрытие телеканала Ukraine Today
    22:48 26.12.2016
    6394
    Проект должен был стать "голосом страны на международное сообщество", заявил гендиректор холдинга "1+1 Media" Александр Ткаченко. При этом он добавил, что сейчас государство взяло на себя эту функцию.
    Игорь Коломойский. Архивное фото
    Телеканал Коломойского с 1 апреля прекращает вещание
    08:53 01.04.2016
    1758
    Как следует из сообщения телеканала Ukraine Today, работа в интернете на сегодняшний день является приоритетной и более эффективной, а канал исполнил свою миссию.
    Телевизионный пульт. Архивное фото
    В Украине на иновещание нет ни денег, ни запроса – Раимов
    10:47 30.03.2016
    154
    Поскольку иновещание нужно государству, а не отдельным политикам, они ничего не делают для донесения информации об Украине на Западе, отметил в эфире радиостанции Голос Столицы политтехнолог Дмитрий Раимов.
    Пульт от телевизора. Архивное фото
    Пушнова объяснила, почему телеканал Ukraine Today прекращает вещание
    10:38 30.03.2016
    361
    Генеральный продюсер проекта Татьяна Пушнова отметила, что оценить эффективность телеканала, который вещает за рубеж, очень сложно. Кроме этого, Украина запустила иновещание за госсчет, и конкурировать с ним нет смысла.
    Пульт от телевизора
    Телеканал Коломойского Ukraine Today с 1 апреля прекращает вещание
    15:15 29.03.2016
    953
    Как следует из сообщения телеканала Ukraine Today, работа в интернете на сегодняшний день является приоритетной и более эффективной, а канал исполнил свою миссию.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Помощник кумы Порошенко обратилась к главе СБУ по поводу Рубана
    06:24 09.03.2018
    0
    Волонтер и помощник нардепа от БПП Оксаны Билозир Гайдэ Ризаева обратилась к главе СБУ Василию Грицака тщательно расследовать дело задержанного накануне Владимира Рубана.
    Все теги