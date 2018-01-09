Было бы весело. Трамп о телеведущей Опре Уинфри как кандидате в президенты

КИЕВ, 9 янв — РИА Новости Укераина. Президент США Дональд Трамп сомневается, что известная телеведущая Опра Уинфри будет баллотироваться на пост главы государства в 2020 году.

Уинфри в минувшее воскресенье выступила в Лос-Анджелесе на 75-й церемонии вручения премий "Золотой глобус". После ее выступления ряд американских СМИ написали, что Уинфри рассматривает возможность участия в президентских выборах в 2020 году, что, впрочем, она не подтвердила.

В Белом доме вскоре сообщили, что Трамп вновь будет баллотироваться в 2020 году.

"С Опрой было бы весело… Я не думаю, что она будет баллотироваться. Я хорошо ее знаю", — заявил Трамп во вторник журналистам.

Действующий президент США ранее сам много лет работал телеведущим. Он признался, что "Опра мне нравится".

Frederic J. BROWN / AFP Золотой глобус 2017. Телеведущая Опра Уинфри

Опра Уинфри является сторонницей Демократической партии США, а Трамп представляет Республиканскую партию. Считается, что поддержка телеведущей Барака Обамы добавила Обаме до одного миллиона голосов на выборах 2008 и 2012 годов.

Уинфри вела в 1986-2011 годах собственное ток-шоу на ТВ, эта программа остается наиболее рейтинговой в своем жанре за всю историю американского телевидения. Впоследствии она продолжила карьеру в качестве телепродюсера и в других областях. Как и Трамп, Уинфри считается долларовым миллиардером — ее состояние оценивается в 3 миллиарда долларов. Уинфри входит во всевозможные рейтинги влиятельности — так, она является наиболее богатой женщиной в США, сделавшей свое состояние с нуля, она также на первых местах по влиянию среди известных афроамериканцев.